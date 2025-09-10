Trump Media and Technology annonce cinq nouveaux ETF

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Trump Media and Technology Group
DJT.O a annoncé le dépôt de cinq nouveaux fonds négociés en bourse auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis mercredi, élargissant ainsi le portefeuille croissant de la société.
