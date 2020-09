Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump: Les entreprises qui externalisent en Chine seront exclues des contrats fédéraux Reuters • 07/09/2020 à 20:15









WASHINGTON, 7 septembre (Reuters) - Donald Trump a déclaré lundi face à la presse que les entreprises qui externalisent en Chine seraient exclues des contrats fédéraux aux Etats-Unis. Le président américain a par ailleurs évoqué la possibilité d'une séparation, ou "découplage", des deux premières puissances économiques de la planète, ajoutant qu'un tel processus n'aboutirait pas à des pertes monétaires. "Quand on mentionne le mot 'découpler', c'est un mot intéressant. Nous perdons des milliards de dollars, et si nous ne faisions pas d'affaires avec eux (ndlr, les Chinois), nous ne perdrions pas des milliards de dollars", a-t-il déclaré. "Ça s'appelle le découplage, donc on va commencer à y penser", a poursuivi Donald Trump en campagne en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre. (Jeff Mason et Chris Sanders version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.