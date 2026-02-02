Trump lance un stock de minéraux de 12 milliards de dollars pour contrer la Chine, selon Bloomberg News

(Ajout de détails tirés du rapport et du contexte au paragraphe 6)

Le président américain Donald Trump est prêt à lancer un stock stratégique de minéraux critiques avec 12 milliards de dollars de fonds d'amorçage, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

Cette initiative constituerait la dernière tentative en date de Washington pour compenser ce que les responsables politiques considèrent comme une manipulation chinoise des prix du lithium, du nickel, des terres rares et d'autres minéraux critiques - essentiels pour des produits allant des véhicules électriques à l'armement de haute technologie - qui a paralysé les sociétés minières américaines pendant des années.

Selon Bloomberg, l'entreprise, Project Vault, combinera 1,67 milliard de dollars de fonds privés avec un prêt de 10 milliards de dollars de la Banque américaine d'import-export afin d'acquérir et de stocker les minéraux pour les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et d'autres fabricants.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le projet a attiré la participation de plus d'une douzaine d'entreprises, dont General Motors GM.N , Stellantis STLAM.MI , Boeing BA.N , Corning GLW.N , GE Vernova GEV.N et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , selon le rapport.

Il précise que les sociétés de négoce de matières premières Hartree Partners, Traxys North America et Mercuria Energy Group gèreront l'approvisionnement en matières premières pour le stock.

Le stock devrait comprendre à la fois des terres rares et des minéraux critiques, ainsi que d'autres éléments d'importance stratégique dont les prix sont volatils, ajoute le rapport de Bloomberg.

Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs américains a présenté un projet de loi visant à créer un stock de minéraux critiques d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, dans le but de stabiliser les prix du marché et d'encourager l'exploitation minière et le raffinage au niveau national.

Le conseil d'administration de la banque Ex-Im votera plus tard dans la journée de lundi sur l'autorisation de ce prêt record de 15 ans, qui représente plus du double de la transaction suivante la plus importante de la banque, a rapporté Bloomberg.