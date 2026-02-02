Trump lance un stock de minéraux d'une valeur de 12 milliards de dollars pour contrer la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le stock du projet Vault vise à stabiliser les prix et à soutenir l'industrie automobile américaine

*

Les États-Unis veulent compenser ce qu'ils considèrent comme une manipulation des prix des minerais essentiels par la Chine

*

L'initiative de 12 milliards de dollars comprend un prêt de 10 milliards de dollars de l'EXIM Bank et un financement privé de 2 milliards de dollars

(Réécriture des paragraphes 1 à 3 avec l'annonce de Trump) par Ernest Scheyder et Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi son intention de lancer un stock stratégique de minéraux essentiels, soutenu par un financement de départ de 10 milliards de dollars de la part de la Banque américaine d'import-export (Export-Import Bank).

"Pendant des années, les entreprises américaines ont risqué de manquer de minéraux essentiels en cas de perturbation du marché", a déclaré M. Trump lors d'un événement organisé dans le bureau ovale.

Aujourd'hui, nous lançons ce qui sera connu sous le nom de "Project Vault" afin de garantir que les entreprises et les travailleurs américains ne soient jamais pénalisés par une quelconque pénurie

Washington a pris des mesures pour compenser ce que les responsables politiques considèrent comme une manipulation par la Chine des prix du lithium, du nickel, des terres rares et d'autres minéraux essentiels à la fabrication de véhicules électriques, d'armements de haute technologie et de nombreux autres produits manufacturés. Cette situation a bloqué les sociétés minières américaines pendant des années.

Le projet combinera 2 milliards de dollars de fonds privés et un prêt de 10 milliards de dollars de l'EXIM Bank afin d'acquérir et de stocker des minéraux pour les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et d'autres fabricants, a déclaré M. Trump. La banque d'exportation a déclaré avoir approuvé le prêt lundi.

Les valeurs des terres rares et des minéraux critiques, y compris MP Materials MP.N et USA Rare Earth Inc USAR.O , ont augmenté sur les rapports des médias qu'une annonce sur l'initiative de 12 milliards de dollars était imminente.

La directrice générale de General Motors GM.N , Mary Barra, et le milliardaire de l'industrie minière Robert Friedland, qui représentent à la fois les producteurs et les utilisateurs de minéraux critiques, ont assisté à l'événement organisé par le bureau ovale.

Le projet a suscité l'intérêt d'un large éventail d'entreprises américaines du secteur automobile et technologique.

Les sociétés de négoce de matières premières Hartree Partners, Traxys North America et Mercuria Energy Group géreraient l'approvisionnement en matières premières pour le stock, a déclaré à Reuters un fonctionnaire de l'administration Trump au courant du projet.

Le projet Vault est destiné à aider l'industrie automobile américaine tout en permettant aux entreprises de garder les risques connexes hors de leurs bilans, a déclaré le fonctionnaire, comparant la logistique du projet à une adhésion à Costco qui permet d'acheter de gros volumes.

Un autre objectif est de maintenir une réserve de 60 jours de minéraux pour les cas d'urgence, a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que la constitution de stocks de minéraux était déjà en cours.

Une structure exécutive devrait être mise en place pour le projet et EXIM devrait avoir un siège au conseil d'administration, a déclaré le fonctionnaire.

Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs américains a présenté un projet de loi visant à créer un stock de 2,5 milliards de dollars de minéraux critiques, afin de stabiliser les prix du marché et d'encourager l'exploitation minière et le raffinage au niveau national.