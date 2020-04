Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump: la présidentielle, pas un référendum sur le coronavirus-entretien Reuters Reuters • 30/04/2020 à 05:30









WASHINGTON, 30 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré mercredi ne pas s'attendre à ce que l'élection présidentielle américaine de novembre prochain soit un référendum sur sa gestion de la crise sanitaire, ajoutant ne pas croire les sondages qui montrent que son probable rival démocrate Joe Biden est en tête des intentions de vote. "Je ne crois pas les sondages", a déclaré le président républicain des Etats-Unis. "Je crois que la population de ce pays est intelligente. Et je ne crois pas qu'elle va nommer un nomme qui est incompétent", a-t-il poursuivi lors d'un entretien accordé à Reuters dans le Bureau ovale. Donald Trump a régulièrement critiqué Joe Biden pour son bilan en tant que sénateur et que vice-président de Barack Obama. "Tout ce qu'il a fait est mauvais. Sa politique étrangère fut un désastre", a dit l'actuel locataire de la Maison blanche, soulignant que cela faisait "30 ans" que son Biden se montrait incompétent. Selon une enquête d'opinion réalisée cette semaine par Reuters/Ipsos, 44% des électeurs interrogés disent qu'ils soutiendront Joe Biden lors du scrutin du 3 novembre, tandis que 40% se prononcent en faveur de Donald Trump. Une source informée a déclaré que Donald Trump s'en était vivement pris récemment au directeur de sa campagne électorale, Brad Parscale, et à d'autres de ses conseillers politiques après que ceux-ci lui ont montré des données indiquant qu'il s'inclinerait face à Joe Biden lors de la présidentielle. Donald Trump a déclaré à Reuters qu'il ne considérait pas le scrutin comme un référendum sur sa gestion de l'actuelle crise sanitaire liée au coronavirus. "Non, je ne le crois pas. Je pense que c'est un référendum sur beaucoup de choses". "Cela va être un référendum sur tout ce que nous avons fait et (le coronavirus) en fera certainement partie, mais nous avons fait du super boulot", a-t-il poursuivi. Joe Biden s'est montré critique sur la gestion par Donald Trump de la crise sanitaire. Ce dernier a dit qu'il débattra avec son rival démocrate durant l'automne. (Steve Holland; version française Jean Terzian)

