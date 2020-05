Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump: La Chine n'a pas pu stopper le coronavirus ou l'a laissé se propager Reuters • 30/04/2020 à 23:41









WASHINGTON, 30 avril (Reuters) - Donald Trump a accentué jeudi son offensive contre la Chine, déclarant qu'il était possible soit qu'elle ait été incapable de stopper le coronavirus, soit qu'elle l'ait laissé se propager. S'adressant à la presse, le président américain a refusé de dire s'il tenait son homologue chinois Xi Jinping responsable de ce qu'il dit ressentir comme de la désinformation de la part de la Chine lorsque le SARS-CoV-2 est apparu à Wuhan, dans la province du Hubei, avant de se propager rapidement. Trump a également affirmé qu'il avait vu des preuves établissant que l'origine du virus se trouvait à l'Institut de virologie de Wuhan. Dans un communiqué publié jeudi, l'office central des agences américaines du renseignement indique que les éléments à sa disposition écartent la piste selon laquelle le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 aurait été créé par l'homme ou serait le produit d'une modification génétique. Les informations et renseignements nouveaux continuent d'être étudiés rigoureusement "pour déterminer si l'épidémie a éclaté par contact avec des animaux infectés ou si elle résulte d'un accident dans un laboratoire de Wuhan", poursuit l'Office du Directeur du renseignement national (ODNI) dans un communiqué https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2112-intelligence-community-statement-on-origins-of-covid-19. VOIR AUSSI Le laboratoire de Wuhan réfute tout complot, l'origine du coronavirus toujours inconnue (Jeff Mason version française Henri-Pierre André)

