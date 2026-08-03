Trump fustige Exxon et Chevron, qu'il accuse de gagner « trop d'argent », et exige une baisse des prix de l'essence

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* Trump s'en prend à Exxon et Chevron après la publication de résultats exceptionnels

* Trump affirme que son administration a sauvé l'industrie pétrolière

* Il affirme que le directeur général de Chevron n’a pas rendu hommage à son administration pour ce succès

(Nouvel article; ajout d'une citation de Trump au paragraphe 2) par Jarrett Renshaw et Sheila Dang

Le président américain Donald Trump a accusé lundi ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N de gagner « trop d’argent » grâce à la hausse des prix des carburants et a déclaré que les géants pétroliers devraient « en redonner une partie au public », marquant ainsi une rupture notable avec son alliance habituelle avec ce secteur. « Je n'aime pas ça », a déclaré Trump aux journalistes lundi, trois jours après que ces entreprises ont annoncé des résultats exceptionnels pour le deuxième trimestre, alors que la guerre en cours en Iran maintient les prix du pétrole à un niveau élevé. « Chevron, trop d'argent. ExxonMobil, trop. Trop d'argent. » Exxon et Chevron n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Trump a souvent utilisé la pression publique comme un moyen de pousser les entreprises américaines à modifier leur comportement, en ciblant fréquemment ces dernières directement via les réseaux sociaux ou par le biais de déclarations aux journalistes. Au cours de son premier mandat, il a fait pression sur les constructeurs automobiles pour qu’ils maintiennent leur production aux États-Unis , a critiqué les sous-traitants du secteur de la défense au sujet des coûts et a exhorté les laboratoires pharmaceutiques à baisser le prix des médicaments. Depuis son retour au pouvoir, il a poursuivi cette approche, utilisant le poids de la fonction présidentielle pour tenter d’influencer les décisions des entreprises sans toujours recourir à des mesures gouvernementales officielles. Plus tôt dans la journée de lundi, Trump a interpellé Mike Wirth, directeur général de Chevron CVX.N , à propos de son intervention dans l’émission de Fox News « Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo », lui reprochant de ne pas avoir rendu hommage aux efforts de son administration pour aider l’industrie pétrolière. « La seule chose qu’il a commodément oublié de mentionner, c’est que sans le génie, la clairvoyance, la force et la stabilité de l’administration TRUMP, l’industrie pétrolière, et notre pays lui-même, seraient MORTS! », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social. « À titre d’exemple, ils ont chassé Mike et Chevron du Venezuela , mais aujourd’hui, ils sont de retour, bien plus grands et plus forts que jamais, et s’attendent à faire fortune! »

Chevron est présente au Venezuela depuis plus d’un siècle. L’entreprise est restée dans le pays lorsque l’ancien président Hugo Chávez a nationalisé les projets pétroliers en 2007, tandis qu’ExxonMobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N avaient décidé de se retirer du Venezuela. Un porte-parole de l’American Petroleum Institute, une organisation professionnelle représentant les compagnies pétrolières américaines, a déclaré: « La hausse des prix observée aujourd’hui est due à l’offre et à la demande mondiales, ainsi qu’à l’incertitude persistante autour du détroit d’Ormuz et d’autres voies maritimes stratégiques — et non à une entreprise en particulier. »

TRUMP EXIGE UNE BAISSE DES PRIX À LA POMPE Trump a fait de l’expansion de la production d’ énergies aux États-Unis un élément central de son programme, en encourageant davantage de forages et en appelant à une augmentation de la production de pétrole et de gaz. Le secteur a globalement bien accueilli ces politiques, mais Trump a également exercé à plusieurs reprises des pressions sur les producteurs pour qu’ils maintiennent les prix des carburants à un niveau bas, ce qui crée une tension entre sa volonté de maximiser la production nationale et ses exigences visant à ce que les entreprises limitent leurs bénéfices lorsque les prix augmentent. « Ils ont intérêt à baisser le prix de vente au détail, le prix à la consommation », a déclaré Trump aux journalistes lundi, ajoutant que les prix du pétrole « s'effondreraient » lorsque le conflit avec l'Iran prendrait fin. La hausse des prix de l’essence, alimentée par la guerre avec l’Iran et les inquiétudes liées au coût de la vie, représente un risque politique pour Trump à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, alors que ses collègues républicains cherchent à conserver le contrôle du Congrès. Les prix de l’essence à la pompe, qui s’élèvent actuellement à environ 4,10 dollars en moyenne à l’échelle nationale, ont grimpé de plus de 30 % depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran au début de l’année. Si les cours mondiaux du pétrole ont chuté après que Donald Trump a annulé, ce week-end, une « attaque massive » prévue contre l’Iran, les prix à la pompe ont tendance à réagir avec un certain décalage et ne suivent pas nécessairement cette tendance.

Les résultats publiés la semaine dernière par ExxonMobil, Chevron, Valero Energy VLO.N et Marathon Petroleum MPC.N ont mis en évidence l’essor dont ont bénéficié les compagnies pétrolières américaines grâce à la hausse des prix du brut et des marges de raffinage après le début de la guerre en février. Valero a annoncé son meilleur résultat trimestriel depuis la crise énergétique de 2022 déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie , tandis que Chevron a enregistré son meilleur résultat trimestriel depuis au moins six ans.