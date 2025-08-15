Trump fixera des droits de douane sur l'acier et les semi-conducteurs dans les semaines à venir

par Steve Holland

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il annoncerait des droits de douane sur les importations d'acier et de semi-conducteurs dans les deux prochaines semaines.

"Je fixerai des droits de douane la semaine prochaine et la semaine suivante sur l'acier et, je dirais, sur les puces", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, alors qu'il se rendait en Alaska pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine .

Il a précisé que les droits de douane seraient moins élevés au début, afin de permettre aux entreprises de développer leur production nationale aux États-Unis, et qu'ils augmenteraient fortement par la suite. Ce schéma est similaire à celui qu'il a annoncé pour les droits de douane sur les produits pharmaceutiques. Il n'a pas donné de précisions sur les taux en eux-même.

Donald Trump s'est dit convaincu que les entreprises choisiraient de fabriquer aux États-Unis plutôt que d'être confrontées à des droits de douane élevés.

En février, il a porté les droits de douane sur l'acier et l'aluminium à 25%, mais il a annoncé en mai qu'il doublerait ce taux pour le porter à 50% afin de stimuler l'industrie nationale.

La semaine dernière, le locataire de la Maison blanche a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 100% sur les importations de semi-conducteurs, mais que les entreprises qui s'engagent à développer leur production aux États-Unis en seraient exemptées.

Dans la foulée, Apple AAPL.O a annoncé qu'il investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux Etats-Unis.

(Reportage Steve Holland et Andrea Shalal ; version française Kate Entringer)