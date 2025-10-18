Taxe d’habitation 2025 : quels contribuables sont encore concernés ? / iStock.com - Panuwat Dangsungnoen

La taxe d’habitation supprimée en 2023 mais…

Depuis 2023, les contribuables, propriétaires comme locataires, qui résident dans leur résidence principale ne payent plus la taxe d’habitation. La réforme de cette taxe a été décidée par Emmanuel Macron afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français. Elle a été mise en place en 2018. Son montant a baissé progressivement. En 2018, une baisse de 30 % a été appliquée suivie d’une baisse de 65 % en 2019 puis de la suppression la taxe en 2020 pour 80 % des Français. Pour les autres, les mêmes baisses ont été appliquées mais entre 2021 et 2023. La contribution à l’audiovisuel public a, elle, été supprimée en 2022 via la loi de Finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août. Elle était à payer en même temps que la taxe d’habitation. Mais si la taxe d’habitation a été supprimée pour les personnes vivant dans leur résidence principale, elle est toujours en place pour les propriétaires d’une résidence secondaire.

La taxe d’habitation pour les résidences secondaires

Non seulement les propriétaires de résidences secondaires sont toujours concernés par la taxe d’habitation mais celle-ci peut être augmentée en fonction de la zone où se situe le bien. En effet, la taxe d’habitation peut être majorée de 5 à 60 % dans les zones tendues. Pour savoir si votre bien se trouve dans une telle zone, vous pouvez utiliser un outil en ligne ou vous renseigner auprès de la mairie. Dans certains cas, les propriétaires peuvent bénéficier d’une exonération de la majoration : si leur activité professionnelle est à proximité de leur résidence secondaire et qu’ils doivent donc y vivre ; si l’établissement de soins de longue durée dans lequel ils sont hébergés est leur résidence principale (et que leur habitation anciennement principale est devenue secondaire) ; si leur résidence n’est pas habitable et ce, pour une raison étrangère à leur volonté. Pour faire une demande d’exonération, vous devez vous rapprocher de votre centre des Finances publiques (les références sont notamment indiquées sur vos avis de taxe d’habitation).

À quoi sert la taxe d’habitation ?

La taxe d’habitation revient aux collectivités locales, au même titre que la taxe foncière. Les taux appliqués sont votés par les collectivités territoriales, le montant de la taxe d’habitation varie donc d’une commune à une autre. Le montant de la taxe d’habitation dépend aussi des caractéristiques du bien, de la composition du foyer ou encore des revenus au 1er janvier de l’année d’imposition. Le paiement de la taxe d’habitation a lieu en fin d’année. Il est toutefois possible d’opter pour le prélèvement mensuel (de janvier à octobre). Si le montant de votre taxe augmente, un prélèvement est réalisé en novembre sur votre compte afin de rembourser le restant dû. Vous avez jusqu’à fin juin pour faire une demande de prélèvement mensuel pour la taxe d’habitation de l’année en cours. En cas de questions, rapprochez-vous de l’administration fiscale.