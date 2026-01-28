 Aller au contenu principal
Trump exhorte les démocrates à ne pas fermer le gouvernement sur le financement de l'ICE, selon Bessent
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Donald Trump exhorte les démocrates à ne pas fermer le gouvernement fédéral au sujet du financement de la lutte contre l'immigration, a déclaré mercredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, ajoutant que le président républicain avait cherché à désamorcer la répression dans le Minnesota .

"Le président Trump a fait baisser la température de la situation. Il est en contact permanent, et il les exhorte à ne pas fermer le gouvernement", a déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à CNBC. Il a ajouté qu'il ne savait pas à quoi s'attendre avec l'expiration du financement du gouvernement américain à la fin de cette semaine.

