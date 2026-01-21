Trump exclut le recours à la force mais renouvelle ses demandes concernant le Groenland à Davos

L'offensive de Trump sur le Groenland est liée à des préoccupations relatives à la sécurité dans l'Arctique

Les dirigeants de l'Otan avertissent que la stratégie de Trump pourrait bouleverser l'alliance

Trump déclare qu'il n'utilisera pas la force pour acquérir le Groenland

Le président américain demande des négociations sur l'île arctique

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il ne s'emparerait pas du Groenland par la force, mais il a fermement maintenu ses demandes de contrôle du territoire danois lors d'un discours à Davos et a laissé entendre qu'il y aurait des conséquences si ses ambitions étaient contrariées.

"Les gens pensaient que je ferais usage de la force, mais je n'ai pas à le faire", a déclaré M. Trump lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial dans la station alpine suisse. "Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force", a-t-il ajouté, sans mentionner sa menace de tarifs douaniers.

M. Trump a déclaré qu'il souhaitait des négociations immédiates sur l'acquisition par les États-Unis du Groenland, qui est un territoire danois, et a lancé un avertissement: "Ils ont le choix. Vous pouvez dire oui, et nous vous en serons très reconnaissants, ou vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons."

Les actions américaines se sont légèrement redressées après la plus forte chute des actions en trois mois, le S&P 500 .SPX augmentant d'environ 1 % après les remarques de mercredi de M. Trump, qui a attribué la chute précédente des marchés à ses commentaires sur le Groenland.

Plutôt que de se concentrer sur le message économique que ses assistants avaient prévu, M. Trump a prononcé pendant plus d'une heure des réprimandes et des menaces à l'encontre de pays déjà troublés par sa volonté de s'emparer du territoire du Danemark, allié de longue date des États-Unis au sein de l'Otan.

Il a réprimandé les Européens sur des questions allant de l'énergie éolienne et de l'environnement à l'immigration et à la géopolitique, tout en se présentant comme un défenseur des valeurs occidentales.

Tout en écartant la menace de la force pour le Groenland, M. Trump s'est vanté de la puissance militaire des États-Unis, citant des opérations récentes telles que l'éviction surprise de Nicolas Maduro du Venezuela au début du mois.

Qualifiant le Danemark d'"ingrat", le président républicain des États-Unis a minimisé le différend territorial en le qualifiant de "petite demande" concernant un "morceau de glace" et a déclaré qu'une acquisition ne constituerait pas une menace pour l'alliance de l'Otan, qui comprend le Danemark et les États-Unis.

"Il ressort clairement de ce discours que l'ambition du président est intacte", a déclaré le ministre danois des affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, à la presse à Copenhague: "Il est positif que le président dise ce qu'il dit au sujet de l'armée, mais cela ne fait pas disparaître le problème."

M. Trump a déclaré que le Groenland était essentiel pour le système de défense antimissile "Golden Dome" et a demandé des négociations immédiates.

"Aucune nation ou groupe de nations n'est en mesure de sécuriser le Groenland à part les États-Unis", a déclaré M. Trump, qui, à quatre reprises, a désigné par erreur le Groenland comme étant l'Islande, un autre État membre de l'Otan.

TRUMP DOMINE L'AGENDA DE DAVOS

M. Trump, qui a marqué mardi la fin d'une première année de mandat mouvementée, devrait éclipser l'ordre du jour du WEF, où les élites mondiales se penchent sur les tendances économiques et politiques.

Les dirigeants de l'Otan ont averti que la stratégie de M. Trump concernant le Groenland pourrait bouleverser l'alliance, tandis que les dirigeants du Danemark et du Groenland ont proposé un large éventail de solutions pour renforcer la présence américaine sur ce territoire insulaire stratégique de 57 000 habitants.

Sa menace, ce week-end, d'imposer des droits de douane croissants à huit pays européens, dont des alliés de l'Otan, s'ils ne soutiennent pas son acquisition de l'île arctique, a ébranlé les responsables politiques en Europe et secoué les marchés.

Le Parlement européen suspend ses travaux sur l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis pour protester contre les exigences de M. Trump concernant le Groenland.

"Nous voulons un morceau de glace pour la protection du monde, et ils ne veulent pas nous le donner", a déclaré M. Trump dans son discours devant une salle de congrès remplie de ce qu'il a appelé "tant d'amis, quelques ennemis."

Ses remarques ont suscité des regards gênés et de légers rires dans le public de Davos, mais la plupart sont restés silencieux.

Pendant ce temps, des centaines de délégués se sont rassemblés dans le hall pour écouter ou regarder le discours de M. Trump sur des écrans vidéo ou des téléphones portables. Au bout d'une heure, la plupart d'entre eux se sont tus et ont recommencé à bavarder.

M. Trump a également profité de son discours pour régler d'autres griefs. Il s'en est pris à la Grande-Bretagne pour son extraction insuffisante de pétrole de la mer du Nord, à la Suisse pour son excédent commercial avec les États-Unis, à la France pour sa politique pharmaceutique, au Canada pour ce qu'il considère comme son ingratitude et à l'Otan pour sa réticence à se plier aux intérêts américains.

Son discours n'a pas abordé le principal défi politique interne de M. Trump, à savoir les mauvaises notes que les électeurs attribuent à sa gestion des questions liées au coût de la vie. Il a fallu près d'une heure à M. Trump pour évoquer ses nouvelles initiatives visant à réduire le coût du logement .

Plusieurs responsables politiques européens présents dans la salle ont refusé de commenter les remarques de M. Trump.

Toutefois, la vice-première ministre suédoise Ebba Busch a déclaré: "À bien des égards, ce n'est pas surprenant. Cela prouve une fois de plus que l'UE doit s'endurcir, que nous devons tenir bon."

Alastair Campbell, ancien chef de la communication du premier ministre britannique Tony Blair, a quant à lui déclaré: "C'était très embarrassant."