Trump évoque un report de l'élection présidentielle aux USA

(Actualisé avec contexte) WASHINGTON, 30 juillet (Reuters) - Donald Trump a évoqué jeudi l'éventualité d'un report de l'élection présidentielle prévue le 3 novembre aux Etats-Unis en renouvelant sa crainte, non étayée par des preuves, d'une fraude dans les votes par correspondance. "Reporter l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter correctement, en sécurité et de manière sûre???", a écrit le président américain sur Twitter. La date de l'élection présidentielle aux Etats-Unis est fixée par la Constitution. La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. Donald Trump a déjà exprimé ses doutes sur la légitimité du vote par correspondance, qui s'est fortement développé durant les primaires de désignation des candidats en raison de l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Il a aussi déclaré, sans là non plus apporter de preuves, que le vote de novembre serait faussé et il a refusé de promettre qu'il respecterait le résultat officiel du scrutin en cas de défaite. Les démocrates, et notamment leur futur candidat Joe Biden, se préparent déjà au scénario qui verrait leurs adversaires républicains contester les résultats, exiger de nouveaux comptages de voix voire intimider les électeurs dans les bureaux de vote, ont dit des responsables à Reuters. (Susan Heavey version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

