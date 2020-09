Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump évoque un "découplage" des économies américaine et chinoise Reuters • 07/09/2020 à 22:48









(Actualisé avec déclarations supplémentaires de Donald Trump) WASHINGTON, 7 septembre (Reuters) - Donald Trump a de nouveau évoqué lundi l'idée d'une séparation des économies américaine et chinoise, aussi appelée "découplage", assurant que cela ne ferait pas perdre d'argent aux Etats-Unis. "Quand on mentionne le mot 'découpler', c'est un mot intéressant", a dit le président américain, en campagne pour sa réélection, lors d'une conférence de presse à la Maison blanche au cours de laquelle il a aussi promis de relocaliser des emplois de la Chine vers les Etats-Unis. "Nous perdons des milliards de dollars et si nous ne faisions pas d'affaires avec eux (ndlr, les Chinois), nous ne perdrions pas des milliards de dollars. Ça s'appelle le découplage, donc on va commencer à y penser", a-t-il ajouté. La promesse de fermeté face à la Chine est l'un des grands axes de campagne de Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis et le président américain accuse son adversaire démocrate Joe Biden, qui le devance dans les sondages, de mollesse face à Pékin. "Si Biden gagne, la Chine gagne car la Chine prendra possession de ce pays", a-t-il dit. Joe Biden a pour sa part critiqué l'accord commercial de phase 1 conclu par Donald Trump avec la Chine, le jugeant "inapplicable" et "plein d'engagements vagues, faibles et recyclés" de la part de Pékin. Au cours de sa conférence de presse, Donald Trump a promis qu'à l'avenir, son administration exclurait des appels d'offres fédéraux les entreprises qui externalisent en Chine. "Nous allons faire de l'Amérique la superpuissance industrielle du monde et mettre fin à notre dépendance à la Chine une bonne fois pour toutes. Que ce soit par un découplage ou en instaurant des droits de douane massifs comme je l'ai déjà fait, nous allons mettre fin à notre dépendance à la Chine car on ne peut pas se fier à la Chine", a dit le président américain, qui accuse Pékin d'être responsable de la pandémie due au nouveau coronavirus. "Nous allons rapatrier des emplois de la Chine vers les Etats-Unis et nous allons imposer des tarifs sur les entreprises qui désertent l'Amérique pour créer des emplois en Chine et dans d'autres pays", a-t-il poursuivi. (Jeff Mason, Chris Sanders et David Brunnstrom version française Henri-Pierre André)

