Trump évoque avec Carney le "concept" d'un accord entre les États-Unis et le Canada incluant un oléoduc

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* Trump a déclaré: "Ils vont construire l'oléoduc Keystone."

* Le Canada exporte plus de 90 % de sa production de pétrole brut vers les États-Unis

* L'oléoduc annulé aurait acheminé 830.000 barils de pétrole par jour depuis le nord de l'Alberta

* South Bow a proposé un nouveau projet d’oléoduc avec un partenaire américain

(Ajout de contexte et de puces)

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que son administration avait le "concept" d’un nouvel accord commercial avec le Canada, tandis que le Premier ministre Mark Carney a indiqué que les deux dirigeants avaient eu une bonne conversation sur l’avenir des échanges commerciaux entre leurs pays.

"Je lui ai reparlé hier, et nous avons le "concept" d’un accord qui sera formidable pour nos agriculteurs, formidable pour notre pays, et tout ira bien pour nous", a déclaré Trump aux journalistes à Dubuque, dans l’Iowa.

Plus tôt dans la journée de dimanche , Carney avait publié un message sur les réseaux sociaux indiquant que leur échange "s’inscrit dans la continuité des récentes discussions constructives sur les grandes lignes d’un accord commercial mutuellement avantageux" qui créerait des emplois, améliorerait l’accessibilité financière et respecterait pleinement les langues, la culture et la souveraineté du Canada.

"Nos équipes vont désormais travailler au cours des prochaines semaines pour parvenir à ce résultat", a écrit Carney sur X.

Le Canada et les États-Unis se sont mutuellement imposé des droits de douane s’élevant à plusieurs milliards de dollars ces derniers mois. L’imposition de droits de douane au Canada est devenue un enjeu dans certains États frontaliers du nord des États-Unis, comme le Michigan et le Maine, à l’approche des élections de mi-mandat américaines de mardi.

Trump a déclaré la semaine dernière qu’un accord commercial avec le Canada serait bientôt conclu, mais Ottawa avait auparavant fait état de progrès limités dans les négociations commerciales, malgré les efforts visant à alléger les droits de douane sur l’acier et les automobiles.

Trump a précisé que le champ d’application d’un accord inclurait le projet d’oléoduc Keystone XL qu’il soutient, même si la manière dont ce projet serait relancé n’était pas immédiatement claire. En 2021, l’ancien président Joe Biden avait révoqué un permis essentiel pour ce projet, qui relevait du secteur privé.

"Ils vont construire l’oléoduc Keystone", a déclaré Trump dimanche. "Ils vont le financer. … Nous allons leur attribuer le tracé, qui a déjà été en grande partie défini."

Un porte-parole de Dominic LeBlanc, ministre canadien chargé des relations commerciales avec les États-Unis, n’a fait aucun autre commentaire dimanche soir, hormis les remarques de Carney.

Trump avait déclaré en août que l’oléoduc "pourrait bien être ressuscité". L’oléoduc proposé aurait acheminé 830.000 barils de pétrole par jour depuis les sables bitumineux du nord de l’Alberta jusqu’au principal centre de stockage américain de Cushing, dans l’Oklahoma, puis vers les raffineries de la côte du Golfe.

Le Canada, quatrième exportateur mondial de pétrole, expédie plus de 90 % de sa production de pétrole brut vers les États-Unis.

La société à l’origine du projet Keystone XL, la canadienne TC Energy, a perdu des milliards lorsque le pipeline a été annulé. Elle a par la suite scindé son activité de transport de brut en une nouvelle entité, South Bow, qui a proposé un nouveau projet de pipeline baptisé "Prairie Connector", en partenariat avec la société américaine Bridger Pipeline.

Ce projet, d’une capacité de 550.000 barils par jour, relierait l’Alberta au Wyoming et utiliserait une partie des conduites du Keystone XL qui avaient été installées du côté canadien de la frontière avant l’annulation de ce projet. South Bow a indiqué qu’elle déciderait en 2027 de donner ou non le feu vert au projet Prairie Connector.

South Bow n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information. Un porte-parole du ministre canadien de l’Énergie, Tim Hodgson, a refusé de commenter.