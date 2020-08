Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump évacué d'un point de presse après une fusillade devant la Maison blanche Reuters • 11/08/2020 à 00:39









(Actualisé avec déclarations supplémentaires, précisions) WASHINGTON, 11 août (Reuters) - Donald Trump a été brusquement escorté hors de la salle de conférence de presse de la Maison blanche par les services secrets lundi en fin de journée après une fusillade survenue à l'extérieur de la clôture entourant le complexe présidentiel. Le président américain est revenu dans la salle quelques minutes plus tard et a déclaré que les forces de l'ordre avaient fait feu contre un individu. Il a ajouté que le suspect avait été transporté à l'hôpital et que, selon les informations dont il disposait, celui-ci était vraisemblablement armé. "Tout semble totalement sous contrôle (...) Mais il y a eu une fusillade, et quelqu'un a été transporté à l'hôpital. Je ne connais pas l'état de santé de cette personne", a déclaré Donald Trump. Personne d'autre n'a été blessé durant la fusillade, a-t-il précisé, saluant la réponse des services secrets. "Il n'y a aucun détail - nous venons d'être mis au courant", a poursuivi le locataire de la Maison blanche, ajoutant que les services secrets devraient avoir davantage d'informations par la suite. Donald Trump a indiqué qu'il avait été transporté dans le Bureau ovale après avoir été escorté hors de la salle de presse. Aucune explication n'avait été fournie sur le moment, alors que le président américain venait de se présenter devant les journalistes pour s'exprimer. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

