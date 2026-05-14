Trump et Xi s'apprêtent à se rencontrer à Pékin : une trêve commerciale et la guerre en Iran sont en jeu

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* Première visite d'un président américain en Chine depuis 2017

* Affaibli par la guerre avec l'Iran, Trump cherche à remporter des victoires économiques

* Le directeur général de Nvidia s'ajoute à la dernière minute à la délégation des directeurs généraux

* Les ventes d'armes américaines à Taïwan sont également à l'ordre du jour

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par Trevor Hunnicutt et Mei Mei Chu

Le président américain Donald Trump entame jeudi une série de réunions avec le président chinois Xi Jinping à Pékin, dans le but de remporter des victoires économiques, de maintenir une trêve commerciale fragile et de naviguer entre des questions épineuses telles que la guerre en Iran et les ventes d'armes à Taïwan. Sa cote de popularité ayant été fortement ébranlée par sa guerre en Iran,

le voyage très attendu de Trump en Chine – le premier d’un président américain chez le principal rival stratégique des États-Unis depuis sa dernière visite en 2017 – revêt une importance accrue.

Il est accompagné d’un groupe de directeurs généraux, dont Elon Musk et le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui s’est joint à la dernière minute et a embarqué à bord d’Air Force One lors d’une escale de ravitaillement en Alaska, en route vers la capitale chinoise, à la demande de Trump. Bon nombre de ces dirigeants , dont Huang et Musk, cherchent à résoudre des différends avec la Chine, et Trump a déclaré qu’il exhorterait Xi à « ouvrir » la Chine aux entreprises américaines.

LES DYNAMIQUES DE POUVOIR ONT CHANGÉ

Les rapports de force ont changé depuis la dernière visite de Trump à Pékin, lorsque la Chine s’était mise en quatre pour choyer Trump et acheter pour des milliards de dollars de produits américains, a déclaré Ali Wyne, conseiller principal pour les relations américano-chinoises à l’International Crisis Group.

À l’époque, « la Chine tentait de convaincre les États-Unis de son statut grandissant… Cette fois-ci, ce sont les États-Unis, de leur propre initiative, qui reconnaissent ce statut », a déclaré Wyne, soulignant que Trump avait relancé le terme « G2 », faisant référence à un duo de superpuissances, lors de sa dernière rencontre avec Xi en marge d’une réunion de l’APEC en Corée du Sud en octobre. Les rencontres de cette semaine offriront de nombreuses occasions aux deux dirigeants de se voir en personne: ils doivent s’entretenir au Grand Hall du Peuple, visiter le Temple du Ciel, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO , et assister à un banquet d’État jeudi, avant de prendre le thé et de déjeuner ensemble vendredi, selon la Maison Blanche. Trump aborde ces pourparlers en position de faiblesse . Les tribunaux américains ont restreint sa capacité à imposer des droits de douane à sa guise sur les exportations en provenance de Chine et d’autres pays. La guerre avec l’Iran a également alimenté l’inflation aux États-Unis et accru le risque que le Parti républicain de Trump perde le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

Bien que l'économie chinoise ait vacillé, Xi ne subit pas de pressions économiques ou politiques comparables. Néanmoins, les deux parties sont désireuses de maintenir la trêve commerciale conclue en octobre dernier, dans le cadre de laquelle Trump a suspendu les droits de douane à trois chiffres sur les produits chinois et Xi a renoncé à étrangler l’approvisionnement mondial en terres rares , indispensables à la fabrication de produits allant des voitures électriques aux armes. Ils devraient également discuter de forums visant à soutenir le commerce et les investissements mutuels, ainsi que d’un dialogue sur les questions liées à l’IA .

Washington cherche à vendre à la Chine des avions Boeing

BA.N , des produits agricoles et de l’énergie afin de réduire un déficit commercial qui irrite Trump depuis longtemps, tandis que Pékin souhaite que les États-Unis assouplissent les restrictions sur les exportations d’équipements de fabrication de puces et de semi-conducteurs de pointe, ont déclaré des responsables impliqués dans la planification. Outre les questions commerciales, Trump devrait encourager la Chine à convaincre Téhéran de conclure un accord avec Washington pour mettre fin au conflit. Mais les analystes doutent que Xi soit disposé à faire pression sur Téhéran ou à mettre fin à son soutien à l’armée iranienne, compte tenu de l’importance de l’Iran pour Pékin en tant que contrepoids stratégique aux États-Unis.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré à Fox News à bord d'Air Force One qu'il était dans l'intérêt de la Chine d'aider à résoudre la crise, car nombre de ses navires sont bloqués dans le golfe Persique et un ralentissement de l'économie mondiale nuirait aux exportateurs chinois.

LES VENTES D'ARMES AMÉRICAINES À TAÏWAN AU CENTRE DE L'ATTENTION

Pour Xi, les ventes d'armes américaines à Taïwan, l'île gouvernée démocratiquement revendiquée par la Chine, constitueront une priorité absolue. La Chine a réitéré mercredi sa ferme opposition à ces ventes, le sort d’un contrat de 14 milliards de dollars en attente de l’approbation de Trump restant incertain. Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles.

« Trump n'a pas vraiment beaucoup de cartes à jouer. Mais je ne pense pas que Trump voie réellement la situation de cette façon », a déclaré Ronan Fu, chercheur adjoint au sein du principal groupe de réflexion gouvernemental taïwanais, l'Academia Sinica.

« Je ne pense pas que Trump va simplement laisser Pékin demander tout ce qu’il veut et que les États-Unis feront toutes les concessions que Pékin demandera. »

Xi a prévu une visite de retour, provisoirement prévue pour plus tard cette année, qui serait sa première visite aux États-Unis depuis la réélection de Trump en 2025.