Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump et Xi participeront au forum Asie-Pacifique, les différents commerciaux perdurent Reuters • 20/11/2020 à 06:05









KUALA LUMPUR, 20 novembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping participeront vendredi à un sommet virtuel des dirigeants de la région Asie-Pacifique pour discuter du coronavirus et de la reprise économique mondiale, leurs divergences commerciales persistantes risquant de peser sur la réunion. Les deux hommes participeront à une réunion des dirigeants des 21 pays de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC), organisée virtuellement par la Malaisie, deux semaines seulement après l'élection présidentielle américaine qui a vu Joe Biden s'imposer. Les dirigeants de la région Asie-Pacifique ont appelé à un commerce plus ouvert et multilatéral pour soutenir la reprise économique, et ont mis en garde contre les politiques commerciales protectionnistes telles que celles introduites par Donald Trump depuis 2017. Lors du dernier sommet de l'APEC en 2018, les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un communiqué commun pour la première fois dans l'histoire du bloc, les États-Unis et la Chine étant en désaccord sur les questions du commerce et des investissements. Dans la perspective de la réunion de vendredi, plusieurs dirigeants de l'APEC ont mis en garde contre le protectionnisme alors que le monde est aux prises avec l'impact économique du nouveau coronavirus. (Rozanna Latiff et A. Ananthalakshmi; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.