Trump et Trudeau parlent des deux ressortissants canadiens détenus en Chine

11 octobre (Reuters) - Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le président américain, Donald Trump, ont discuté par téléphone des deux ressortissants canadiens détenus en Chine depuis 2018. Dominic Barton, l'ambassadeur du Canada en Chine, s'est vu accorder un accès consulaire virtuel avec l'homme d'affaires Michael Spavor vendredi, et un autre avec l'ancien diplomate Michael Kovrig samedi, a annoncé le gouvernement canadien. Justin Trudeau a remercié Donald Trump du soutien des Etats-Unis dans "la quête d'une libération immédiate de ces deux ressortissants canadiens détenus arbitrairement par la Chine", a déclaré le cabinet du Premier ministre canadien. Les liens entre le Canada et la Chine se sont détériorés depuis l'arrestation en décembre 2018 à Vancouver de la directrice financière du groupe chinois Huawei, Meng Wanzhou, qui fait l'objet d'une demande d'extradition des Etats-Unis. Peu après, les autorités chinoises ont arrêté les ressortissants canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, accusés d'espionnage. (Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)

