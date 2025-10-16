Trump et Merck KGaA annoncent un accord pour réduire le prix de certains médicaments pour la fécondation in vitro

Les médicaments de Merck pour la fécondation in vitro seront vendus avec une remise de 84 %

Merck bénéficiera d'une protection tarifaire en échange de réductions de prix

Le site web TrumpRX facilitera l'achat direct de médicaments d'ici 2026

Merck va demander une autorisation accélérée aux États-Unis pour son médicament de fertilité Pergoveris

Trump encourage les régimes d'assurance complémentaire pour les traitements de fertilité

(Ajoute des détails de la conférence de presse du bureau ovale de Trump) par Patrick Wingrove

Le président américain Donald Trump et la société allemande Merck KGaA MRCG.DE ont déclaré jeudi qu'ils avaient conclu un accord qui réduirait le coût de certains médicaments nécessaires à la fécondation in vitro en échange d'une protection contre de futurs droits de douane.

M. Trump a également déclaré que Merck proposerait tous les nouveaux médicaments lancés aux États-Unis aux mêmes prix que ceux pratiqués dans les autres pays développés.

M. Trump a indiqué que la filiale américaine du fabricant allemand de médicaments, EMD Serono, avait accepté de vendre ses traitements de fertilité, notamment le Gonal-f, l'Ovidrel et le Cetrotide, directement aux consommateurs. Merck a déclaré que lorsque les trois médicaments sont utilisés dans le cadre d'une fécondation in vitro, les patients bénéficient d'une remise combinée de 84 % par rapport au prix catalogue.

"Nous prenons également des mesures historiques pour élargir considérablement l'accès à la couverture d'assurance pour les soins de fertilité, y compris la FIV, quelque chose qui, comme vous le savez, n'était pas couvert", a déclaré M. Trump depuis le bureau ovale.

De hauts responsables de l'administration ont déclaré que ces réductions permettraient aux familles d'économiser 2 200 dollars par cycle.

Merck a déclaré avoir conclu un accord avec le ministère américain du Commerce pour exclure ses médicaments des droits de douane spécifiques à l'industrie, si ceux-ci sont introduits, à condition que l'entreprise investisse dans la fabrication et la recherche aux États-Unis.

En février, M. Trump a signé un décret ordonnant au gouvernement d'élargir l'accès à la FIV et de réduire les coûts de ce traitement de fertilité très répandu.

La FIV consiste à combiner des ovules et des spermatozoïdes en laboratoire afin de créer un embryon pour les couples ayant des difficultés à concevoir. Les coûts de la FIV peuvent aller de 12 000 à 25 000 dollars par cycle et plusieurs cycles peuvent être nécessaires pour obtenir une grossesse.

Merck KGaA est l'un des plus grands fabricants mondiaux de traitements de fertilité. Son traitement le plus populaire, le Gonal-f, a généré 973 millions de dollars de ventes l'année dernière.

Les médicaments à prix réduit de Merck seront disponibles début 2026 sur TrumpRX, un site web que l'administration prévoit de lancer pour aider les consommateurs à acheter certains médicaments directement auprès des fabricants, a déclaré M. Trump.

Dans le but de réduire le coût des médicaments pour les patients américains qui paient beaucoup plus que dans d'autres pays riches, M. Trump a conclu des accords avec Pfizer PFE.N et AstraZeneca AZN.L pour réduire le prix de leurs médicaments sur ordonnance dans le cadre du programme Medicaid pour les Américains à faible revenu en échange d'un allègement tarifaire.

La société a également déclaré qu'elle prévoyait de demander l'approbation des États-Unis pour son médicament de fertilité Pergoveris dans le cadre du bon de priorité nationale du commissaire de la FDA, un nouveau programme visant à raccourcir les délais d'examen à un ou deux mois par rapport au délai habituel d'environ 10 à 12 mois.

M. Trump a également déclaré jeudi que l'administration rendrait légale la possibilité pour les entreprises de proposer des régimes d'assurance complémentaire spécifiquement dédiés à la fertilité.

Afin d'élargir l'accès aux traitements de FIV, les départements du Trésor, du Travail et de la Santé et des Services sociaux publieront des lignes directrices sur ce qu'ils appellent une option d'avantage pour l'employeur, afin d'encourager les entreprises à offrir une couverture de FIV et d'infertilité plus large directement aux travailleurs, ont déclaré des hauts fonctionnaires de l'administration.

Ces directives permettent aux petites entreprises de proposer séparément une couverture contre l'infertilité, ce qui, selon la Maison-Blanche, devrait permettre d'étendre cette couverture.

La Maison-Blanche n'accordera aucune subvention aux employeurs qui proposeront cette couverture, et il n'y aura pas d'obligation de participation, selon les fonctionnaires.