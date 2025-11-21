Trump et Mamdani : L'entreprise de services publics Con Edison à New York doit baisser ses tarifs

Le président américain Donald Trump et le maire élu de New York Zohran Mamdani ont convenu vendredi que la compagnie d'électricité new-yorkaise Con Edison ED.N devait baisser ses tarifs.

Lors d'une réunion à la Maison Blanche , le président républicain et le nouveau maire socialiste démocrate ont discuté des problèmes liés au coût de la vie.

"Nous allons devoir leur parler (Con Edison)", a déclaré Donald Trump. "Nous devons faire en sorte que Con Edison commence à baisser ses tarifs."

"Absolument", a répondu Zohran Mamdani.

La question de l'inflation et de l'accessibilité financière a été l'un des principaux thèmes de campagne des deux hommes lors de leurs récentes élections.

Lorsqu'on lui a demandé un commentaire, l'entreprise a déclaré: "Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de travailler en partenariat avec le maire élu sur des solutions qui rendent New York abordable pour tout le monde." Con Edison a également reconnu que "l'abordabilité est une question cruciale."

Donald Trump a accueilli chaleureusement Zohran Mamdani à la Maison Blanche lors de leur toute première rencontre. Les deux hommes ont été très critiques l'un envers l'autre par le passé et se sont opposés sur une série de questions de politique intérieure et étrangère telles que l'immigration , la sécurité publique et le soutien des États-Unis à l'assaut d'Israël contre Gaza .