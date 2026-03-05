Trump et Bondi poursuivis en justice pour avoir approuvé la vente des actifs de ByteDance TikTok aux États-Unis

(Pas de commentaires immédiats de la part de la Maison Blanche, du DOJ, de TikTok, plus de détails dans les paragraphes 4-13) par David Shepardson et Andrew Goudsward

Le président Donald Trump et la ministre de la Justice Pam Bondi ont été poursuivis en justice jeudi à la suite de l'approbation par le gouvernement américain d'un accord conclu par le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, en vue de la création d'une coentreprise majoritairement détenue par des Américains, affirmant que l'approbation était illégale et ne répondait pas aux exigences d'une loi de 2024.

L'action en justice a été déposée devant la cour d'appel du district de Columbia par le Public Integrity Project au nom de deux investisseurs particuliers américains dans des entreprises concurrentes de médias sociaux. Elle vise à exiger une renégociation de l'accord "qui ne mette pas les alliés de l'administration en position de censurer le contenu politique sur l'une des plateformes médiatiques les plus populaires au monde".

L'action en justice ne vise pas à imposer l'interdiction de TikTok, qui est utilisé par 200 millions d'Américains.

En avril 2024, le Congrès a adopté une loi obligeant ByteDance à vendre ses actifs américains avant janvier 2025, sous peine d'interdiction ou d'amendes pouvant s'élever à des centaines de milliards de dollars, mais M. Donald Trump a choisi de ne pas appliquer la loi et Mme Pam Bondi a déclaré aux entreprises qu'elles ne seraient pas tenues responsables si elles continuaient à autoriser l'utilisation de TikTok.

ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC - qui a été finalisée en janvier et est détenue à 80 % par des investisseurs non chinois - sécuriserait les données des utilisateurs américains, les applications et les algorithmes grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité. L'entreprise n'a divulgué que peu de détails sur la cession ou les accords financiers.

"Dans le cadre de l'accord annoncé, ByteDance conserverait le contrôle de tous les éléments essentiels de TikTok.

Un tel accord

subvertirait l'objectif même de la loi TikTok, puisque ByteDance pourrait

continuer à promouvoir la propagande chinoise et à censurer les contenus qui ne lui plaisent pas", indique la plainte.

L'accord de coentreprise est une étape importante pour l'entreprise de médias sociaux après des années de batailles qui ont commencé en août 2020, lorsque le président Donald Trump a tenté en vain d'interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale.

L'action en justice est la première contestation juridique de l'accord et pourrait faire la lumière sur la nouvelle coentreprise qui est essentielle à la survie de TikTok aux États-Unis et qui a fait l'objet de critiques de la part de certains législateurs.

La Maison Blanche, le ministère de la Justice et TikTok n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Donald Trump a déclaré que l'accord était conforme aux dispositions de la loi sur les cessions.