Trump estime que les entreprises devraient verser un « dividende » aux collectivités pour rendre les centres de données populaires

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Le président américain Donald Trump a déclaré que si les entreprises veulent rendre les centres de données populaires, elles devraient verser un « dividende » à la collectivité ou aux particuliers au sein de celle-ci.

« J’ai suivi ce processus de près, et j’ai constaté que des centres de données qui étaient très impopulaires dans une certaine région sont devenus extrêmement populaires dès qu’un accord financier a été conclu », a déclaré M. Trump mercredi dans un message publié sur Truth Social.

Les centres de données, qui alimentent l’essor de l’IA, sont devenus un sujet politique brûlant dans les collectivités à travers tout le pays, l’opposition unissant les électeurs au-delà des clivages idéologiques.