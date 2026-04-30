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Trump estime qu'ABC devrait licencier rapidement l'animateur de talk-show Kimmel
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute d'orthographe dans le titre)

Le président américain Donald Trump a demandé jeudi quand ABC allait licencier Jimmy Kimmel, animateur d'une émission de fin de soirée, et a déclaré "il vaudrait mieux que ce soit bientôt".

Trump a fait ces commentaires sur Truth Social quelques jours après que son épouse, Melania Trump, a appelé ABC à se séparer de Kimmel en raison d'un monologue qu'il avait prononcé avant une fusillade lors d'un dîner très médiatisé à Washington.

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