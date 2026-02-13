 Aller au contenu principal
Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, selon le FT
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique sur les prix de l'aluminium)

Le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

Les responsables du département du commerce et du bureau du représentant américain au commerce estiment que les droits de douane nuisent aux consommateurs en augmentant les prix de produits tels que les boîtes de tarte et les canettes de nourriture et de boisson, selon le rapport du FT.

Les électeurs du pays sont préoccupés par les prix, et les préoccupations liées au coût de la vie devraient être un facteur important pour les Américains à l'approche des élections de mi-mandat de novembre.

Un récent sondage Reuters/Ipsos a montré que 30 % des Américains approuvaient la gestion de la hausse du coût de la vie par Trump, tandis que 59 % la désapprouvaient, dont neuf démocrates sur dix et un républicain sur cinq.

Les actions des producteurs américains d'acier et d'aluminium ont glissé dans les premiers échanges américains. Les sidérurgistes Nucor NUE.N et Cleveland-Cliffs CLF.N ont chuté d'environ 2,5% chacun dans les échanges de pré-marché, tandis que Steel Dynamics a glissé de 4%.

Parmi les producteurs d'aluminium, Century Aluminum

CENX.O a baissé de 6% et Alcoa AA.N a perdu 2% avant la cloche.

Les prix de référence de l'aluminium sur le London Metal Exchange sont tombés à leur plus bas niveau en une semaine vendredi après la publication du rapport, les acheteurs américains d'aluminium ayant été contraints de payer des primes record AUPc1 par rapport au prix de référence du LME pour s'assurer des approvisionnements physiques. MTE/L

Trump a frappé les importations d'acier et d'aluminium avec des droits de douane allant jusqu'à 50 % l'année dernière et a utilisé à plusieurs reprises les prélèvements comme outil de négociation avec une série de partenaires commerciaux.

L'administration Trump examine actuellement une liste de produits concernés par les prélèvements et prévoit d'exempter certains articles, d'arrêter l'expansion des listes et de lancer à la place des enquêtes de sécurité nationale plus ciblées sur des marchandises spécifiques, a ajouté le rapport du FT .

La Maison Blanche et le Département du Commerce n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Trump a récemment vanté son bilan économique à Detroit, dans le but de recentrer l'attention sur l'industrie manufacturière américaine et sur ses efforts pour lutter contre les coûts élevés pour les consommateurs, alors que la Maison Blanche cherche à montrer qu'elle répond aux inquiétudes économiques qui s'emparent des ménages américains.

L'année dernière, le ministère américain du commerce a augmenté les droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour plus de 400 produits, dont des éoliennes, des grues mobiles, des appareils électroménagers, des bulldozers et d'autres équipements lourds, ainsi que des wagons, des motocyclettes, des moteurs marins, des meubles et des centaines d'autres produits.

Valeurs associées

ALCOA-WI
60,500 USD NYSE -4,17%
Aluminium alloy
2 579,00 USD LME 0,00%
CENTURY ALUMINUM
49,7200 USD NASDAQ +0,04%
CLEVELAND-CLIFFS
10,755 USD NYSE -13,79%
NUCOR
188,670 USD NYSE -2,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 13:45

    Tiens donc, cela renchérit certains produits....pourtant certains le lui avaient dit mais il disait que c etait faux...il va rejeter la faute sur Powell

