Trump élargit la liste des minéraux critiques des États-Unis au cuivre et au charbon métallurgique

L'administration Trump a dévoilé jeudi une nouvelle liste de minéraux critiques qu'elle juge essentiels à l'économie américaine et à la sécurité nationale, en y ajoutant le cuivre, qui est vital pour les véhicules électriques, les réseaux électriques et les centres de données, ainsi que le charbon métallurgique, qui est utilisé pour fabriquer du coke.

La liste du ministère de l'intérieur oriente les investissements fédéraux et les décisions d'autorisation, et contribue à définir la stratégie générale du gouvernement en matière de minéraux.

L'administration élargit la liste dans le cadre des efforts visant à stimuler l'exploitation minière nationale et à réduire la dépendance à l'égard des importations, notamment en provenance de la Chine, son rival économique.

La liste sert de schéma directeur aux efforts déployés par Washington pour garantir l'approvisionnement en matériaux nécessaires à la défense, à l'industrie manufacturière et aux technologies énergétiques propres. Elle détermine quels projets peuvent bénéficier d'incitations fédérales, informe sur les priorités nationales en matière de stockage et de recherche, et signale aux investisseurs privés les domaines dans lesquels le gouvernement voit une valeur stratégique à long terme.

Les fonctionnaires et les dirigeants de l'industrie affirment que le renforcement de la production nationale pourrait aider à protéger les États-Unis d'éventuels chocs d'approvisionnement ou de restrictions à l'exportation imposées par des concurrents tels que la Chine, qui domine le raffinage mondial de nombreux minéraux critiques.

"Les minéraux essentiels sont indispensables à la sécurité nationale, à la stabilité économique et à la résilience de la chaîne d'approvisionnement, car ils sous-tendent des industries clés, stimulent l'innovation technologique et soutiennent des infrastructures vitales pour une économie américaine moderne", a déclaré le ministère de l'intérieur lors de l'annonce de la liste.

Le cuivre est largement utilisé dans l'économie mondiale pour la production d'électricité, l'électronique et la construction.

Freeport-McMoRan FCX.N , le plus grand producteur américain de cuivre avec sept mines et le contrôle de l'une des deux fonderies du pays, a déclaré plus tôt cette année qu'il pourrait générer plus de 500 millions de dollars par an en crédits d'impôt liés à la loi américaine sur la réduction de l'inflation de 2022 si le métal rouge était déclaré critique par Washington.

L'entreprise, basée à Phoenix, n'était pas immédiatement disponible pour commenter jeudi.

La teneur moyenne, ou le pourcentage de cuivre dans les dépôts rocheux, des mines américaines de Freeport est plus faible qu'ailleurs, ce qui augmente les coûts et fait des États-Unis la région la moins rentable de l'entreprise. Ce fait explique en grande partie pourquoi Freeport a fait pression pour obtenir cette désignation.

"Nous ne cherchons pas l'aumône, mais si le gouvernement essaie d'encourager la production nationale de cuivre (), il est important de reconnaître que les États-Unis n'ont pas les mêmes qualités que celles que nous avons au niveau international", a déclaré Kathleen Quirk, directrice générale de Freeport, à Reuters en mars.