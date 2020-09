Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump donne son feu vert à l'accord entre Oracle et TikTok Reuters • 19/09/2020 à 23:39









WASHINGTON, 19 septembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il donnerait son feu vert à un accord qui permettra à TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis après avoir menacé d'interdire l'application chinoise de partage de vidéos en août. Il a déclaré aux journalistes de la Maison Blanche qu'il donnait sa bénédiction à l'accord avec Oracle ORCL.N , cet accord ayant répondu aux préoccupations de sécurité nationale des États-Unis. Le département américain du Commerce avait annoncé vendredi que les téléchargements des applications chinoises TikTok et WeChat, considérées comme une menace pour la sécurité des Etats-Unis, seraient bloqués à compter de dimanche. (Alexandra Alper, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées ORACLE NYSE -0.73%