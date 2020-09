Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump donne son feu vert à l'accord entre Oracle et TikTok Reuters • 20/09/2020 à 01:44









(Ajoute détails) WASHINGTON, 20 septembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il donnerait son feu vert à un accord qui permettra à TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis après avoir menacé d'interdire l'application chinoise de partage de vidéos en août. Il a déclaré aux journalistes de la Maison Blanche qu'il donnait sa bénédiction à l'accord de TikTok avec Oracle ORCL.N et Walmart WMT.N , qui créerait une nouvelle compagnie appelée TikTok Global. Oracle a annoncé prendre une participation de 12,5% dans TikTok Global. Oracle et Walmart pourraient détenir à terme une participation de 20% dans la société, selon une source. TikTok s'est dit "heureux que la proposition de TikTok, Oracle et Walmart résolve les inquiétudes de l'administration américaine liées à la sécurité et règle les questions relatives à l'avenir de TikTok aux États-Unis". Donald Trump a apporté son soutien à l'accord qui, selon lui, créerait 25.000 emplois aux États-Unis. "J'ai donné ma bénédiction à l'accord", a-t-il déclaré. La Chine doit encore approuver l'accord. Le département américain du Commerce avait annoncé vendredi que les téléchargements des applications chinoises TikTok et WeChat, considérées comme une menace pour la sécurité des Etats-Unis, seraient bloqués à compter de dimanche. (Alexandra Alper, Blandine Hénault et Camille Raynaud pour la version française)

Valeurs associées ORACLE NYSE -0.73% WALMART NYSE -1.02%