Trump donne sa première interview à "60 Minutes" après le règlement du procès de CBS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source)

CBS News a déclaré que le président américain Donald Trump s'est entretenu avec la présentatrice de CBS Norah O'Donnell pour une interview exclusive dans le cadre de l'émission "60 Minutes" vendredi après-midi, la première accordée à la chaîne après le procès qu'il a intenté contre elle.

Norah O'Donnell a interviewé Donald Trump à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, a indiqué un porte-parole de la chaîne. L'émission sera diffusée dimanche.

Semafor avait déjà rapporté l'interview.

En juillet, Paramount Skydance PSKY.O , alors Paramount, la société mère de CBS , a accepté de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par Donald Trump, qui affirmait que CBS avait édité de manière trompeuse une interview de Kamala Harris, son adversaire démocrate à l'élection présidentielle de l'année dernière, dans le cadre de l'émission "60 Minutes".

CBS a également nommé un nouveau médiateur qui avait précédemment dirigé l'Institut Hudson, un groupe de réflexion conservateur.

Paramount Skydance a nommé Bari Weiss rédactrice en chef de CBS News au début du mois, dans le cadre d'un accord portant sur l'acquisition de Free Press, le média en ligne de centre-droit qu'elle a fondé.

David Ellison, le fils du cofondateur d'Oracle Larry Ellison, a repris le réseau CBS et d'autres propriétés de Paramount au début de l'année, lorsque sa société Skydance Media a fusionné avec Paramount Global dans le cadre d'un accord de 8,4 milliards de dollars.