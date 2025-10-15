Trump dit que Modi lui a promis que l'Inde n'achèterait plus de pétrole russe

(Actualisé avec déclarations supplémentaires, absence de confirmation indienne)

Donald Trump a déclaré mercredi avoir obtenu l'assurance de la part du Premier ministre indien, Narendra Modi, que l'Inde n'allait plus acheter de pétrole à la Russie.

"Je n'étais pas content que l'Inde achète ce pétrole et il m'a garanti aujourd'hui qu'ils n'achèteraient plus de pétrole à la Russie. C'est un grand pas. Maintenant, nous allons obtenir de la Chine qu'elle fasse la même chose", a dit le président américain aux journalistes.

La Russie tire une partie de ses ressources, notamment pour financer son effort de guerre en Ukraine, de ses exportations de pétrole.

Donald Trump a toutefois ajouté que l'Inde ne pouvait pas mettre fin "immédiatement" à ses approvisionnements en pétrole auprès de la Russie. "(C'est) un peu un processus mais ce processus sera bientôt terminé", a-t-il dit.

L'ambassade d'Inde aux Etats-Unis n'a pas répondu dans l'immédiat à un courriel demandant une confirmation d'un tel engagement de la part de Narendra Modi.

