Trump dit qu'il pourrait parler à Xi de la puce Blackwell de Nvidia

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il parlerait au président chinois Xi Jinping de la puce d'intelligence artificielle de pointe Blackwell de Nvidia NVDA.O lors de leur rencontre prévue jeudi.

Les ventes de puces d'intelligence artificielle haut de gamme de l'entreprise américaine à la Chine ont été l'un des principaux points d'achoppement dans les négociations commerciales prolongées entre les deux plus grandes économies du monde cette année.

Pékin est depuis longtemps irrité par les contrôles à l'exportation imposés par Washington , qui interdisent à Nvidia de vendre à la Chine ses puces d'intelligence artificielle les plus avancées. Les États-Unis ont justifié ces restrictions en alléguant que l'armée chinoise utiliserait ces puces pour accroître ses capacités.

S'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One en route pour Gyeongju, en Corée du Sud, M. Trump a fait l'éloge de la puce Blackwell de Nvidia, qu'il a qualifiée de "superpuissance", et a déclaré qu'il pourrait en parler à M. Xi, sans donner plus de détails.

"Je pense que nous pourrions en parler avec le président Xi", a déclaré M. Trump, ajoutant qu'il était "très optimiste" quant à sa rencontre avec M. Xi, la première depuis son retour à la Maison-Blanche.

En mai, Reuters a rapporté que Nvidia préparait une nouvelle puce pour la Chine qui serait une variante réduite de ses dernières puces AI Blackwell à la pointe de la technologie et à un coût nettement inférieur.

Le directeur général de Nvidia, Jesen Huang, a déclaré mardi à l'adresse que son entreprise n'avait pas demandé de licences d'exportation américaines pour envoyer ses nouvelles puces en Chine en raison de la position chinoise.

"La Chine a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas que Nvidia se trouve dans ce pays pour le moment", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de l'événement organisé par la société à l'intention des développeurs, ajoutant que Nvidia avait besoin d'accéder au marché chinois pour financer ses activités de recherche et de développement aux États-Unis.

"J'espère que cela changera à l'avenir, car je pense que la Chine est un marché très important

Les administrations américaines ont hésité à autoriser l'entrée des puces de pointe de Nvidia en Chine, se demandant si cet accès rendrait la Chine plus dépendante de la technologie américaine ou s'il donnerait à ses entreprises militaires et technologiques un coup de pouce concurrentiel.

Pékin a fait pression sur les entreprises chinoises pour qu'elles achètent et développent des puces nationales en réponse aux contrôles des exportations américaines visant la vente de puces Nvidia à la Chine.

Malgré cette pression, les développeurs chinois veulent toujours les puces de Nvidia en raison de l'offre limitée de produits de rivaux nationaux tels que Huawei, a précédemment rapporté Reuters .