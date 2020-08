Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit avoir reporté les négociations commerciales avec la Chine Reuters • 19/08/2020 à 00:03









YUMA, Arizona, 19 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait repoussé les discussions commerciales avec la Chine, ajoutant ne pas avoir envie de parler à Pékin pour le moment. Au cours d'un déplacement à Yuma, dans l'Arizona, Lorsqu'il lui a été demandé si les Etats-Unis se retireraient de l'accord commercial de "phase un" conclu en janvier avec la Chine, il a répondu qu'il verrait. De hauts représentants chinois et américains devaient faire le point samedi dernier sur la mise en oeuvre de l'accord, mais ces discussions ont été reportées. Les tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales se sont aggravées récemment, notamment autour des compagnies chinoises du secteur technologique, comme Huawei Technologies HWT.UL ou l'application TikTok, que Donald Trump entend bannir des Etats-Unis. (Andrea Shalal et Daphne Psaledakis; version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)

