Trump dit avoir reçu des appels de sociétés de cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il avait reçu des appels de sociétés émettrices de cartes de crédit, affirmant que ces entreprises devraient "faire un geste pour les gens", alors que le dirigeant républicain a réaffirmé sa proposition de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit .

"J'ai reçu des appels de sociétés de cartes de crédit, des gens qui sont mes amis, en fait, et je les traite bien. Je les respecte beaucoup, mais ils gagnent beaucoup d'argent, ils doivent faire un geste pour les gens", a déclaré M. Trump lors d'une interview sur CNBC mercredi.