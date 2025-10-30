Trump dit autoriser la Corée du Sud à bâtir un sous-marin à propulsion nucléaire

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir donné à Séoul la permission de construire un sous-marin à propulsion nucléaire, une décision majeure qui pourrait permettre à la Corée du Sud d'intégrer le cercle restreint des pays équipés d'un tel appareil.

Sur son réseau social Truth, via lequel il a effectué l'annonce, Donald Trump a indiqué que le sous-marin serait assemblé sur le chantier naval de Philadelphie, dans lequel des entreprises sud-coréennes ont accru leurs investissements.

Le président américain, qui avait rencontré quelques heures plus tôt son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, au cours de l'ultime étape de sa tournée en Asie, a également dit que Séoul avait accepté d'acheter de vastes quantités de pétrole et de gaz américains.

Au cours de leur réunion à Gyeongju, qui accueille cette semaine un sommet régional, Donald Trump et Lee Jae-myung ont finalisé les détails de l'accord commercial entre les deux pays annoncé durant l'été.

"Je leur ai donné la permission de construire un sous-marin à propulsion nucléaire, plutôt que les sous-marins diesel démodés, et bien moins agiles, qu'ils ont actuellement", a écrit le président américain.

Le ministère sud-coréen de l'Industrie a déclaré que ses représentants n'ont pas pris part à de quelconques discussions détaillées sur la production de ces appareils à Philadelphie.

Donald Trump n'a pas précisé qui fournirait la technologie de propulsion nécessaire à la fabrication de tels sous-marins, alors que seulement une poignée de pays en disposent actuellement.

Washington collabore déjà avec l'Australie et la Grande-Bretagne sur un projet impliquant le transfert de technologies américaines pour que Canberra puisse acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire - ces technologies ont jusqu'à présent seulement été partagées avec Londres, dans les années 1950.

Lee Jae-myung a déclaré lors de sa rencontre avec Donald Trump mercredi qu'autoriser Séoul à produire plusieurs sous-marins à propulsion nucléaire équipés d'armes conventionnelles permettrait d'alléger le fardeau qui pèse sur l'armée américaine.

Le prédécesseur du président sud-coréen souhaitait déjà obtenir une telle autorisation, mais il s'était heurté à un refus de l'administration américaine, comme c'était le cas depuis des décennies.

Des analystes ont dit penser que cette décision soulevait des questions.

"Comme pour l'accord avec l'Australie et la Grande-Bretagne, (Séoul) cherche probablement à se procurer auprès des Etats-Unis les systèmes de propulsion nucléaire adaptés aux sous-marins, dont le carburant", a commenté Daryl Kimball, directeur général de l'Association de contrôle des armes, basée à Washington.

Notant que de tels appareils nécessitent généralement le recours à de l'uranium hautement enrichi, il a ajouté qu'il faudrait qu'un "nouveau régime très complexe de mesures de protection" soit mis en place par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

(Costas Pitas et David Brunnstrom à Washington, avec Joyce Lee, Josh Smith et Ju-min Park à Séoul; version française Jean Terzian)