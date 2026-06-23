Trump devrait rencontrer des fabricants d'armes mercredi, selon une source

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Le président américain Donald Trump recevra mercredi dans le Bureau ovale des dirigeants d'entreprises d'armement, a déclaré mardi une source proche du dossier.