Trump devrait proposer une extension des subventions de l'Obamacare, selon un rapport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche pourrait prolonger de deux ans les subventions de l'ACA (Obamacare)

Trump doit trouver un équilibre politique face à la hausse des primes

Les actions des assureurs bondissent sur les rapports d'extension

La Maison Blanche se prépare à dévoiler un cadre de politique de santé qui prolongerait de deux ans les subventions aux primes d'assurance de l'Affordable Care Act (loi sur les soins abordables), a rapporté Politico lundi.

Des millions de personnes inscritesauxprogrammes d'assurance maladie de l'ACA - également connu sous le nom d'Obamacare - sont confrontées à de fortes augmentations de leurs primes , les subventionsdevant expirer le 31 décembre.

La demande des démocrates d'une prolongation des subventions a été le principal problème au Congrès qui a conduit à la fermeture du gouvernement fédéral qui a pris fin au début du mois.

L'attention portée aux coûts des soins de santé a mis en lumière les préoccupations des électeurs concernant le coût de la vie en général, un facteur clé dans les récentes victoires électorales des démocrates.

Selon Politico, le plan du président Donald Trump devrait également ajouter de nouvelles limites d'éligibilité.

Les Américains qui cherchent une assurance santé ACA pour 2026 sont confrontés à des primes mensuelles qui ont plus que doublé en moyenne, et il est probable qu'ils reportent leur inscription dans l'espoir d'un sursis de dernière minute ou qu'ils s'en aillent, disent les experts en santé .

Cette question a contraint Donald Trump à un exercice d'équilibre politique: essayer de satisfaire les conservateurs qui s'opposent à l'extension des crédits tout en répondant aux préoccupations des électeurs concernant l'augmentation des coûts d'assurance à l'approche des élections de mi-mandat.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters qu'il n'y aurait pas d'annonce sur la santé lundi.

Les actions des assureurs santé américains, notamment Centene CNC.N , Oscar Health OSCR.N , Molina Healthcare

MOH.N et UnitedHealth UNH.N , ont augmenté dans les premiers échanges sur le marché lundi après des rapports sur une possible extension de deux ans des subventions de l'ACA, un développement considéré comme favorable pour ceux qui vendent des plans sur le marché.

Les républicains restent divisés sur la manière de gérer l'échéance de décembre.

Les conservateurs purs et durs veulent laisser les subventions expirer, les modérés font pression pour une prolongation et certains législateurs préconisent une révision plus large pour remplacer les crédits. Dans le cadre d'un accord visant à rouvrir le gouvernement au début du mois, les républicains du Sénat ont accepté de donner aux démocrates la possibilité de voter sur les crédits d'impôt en décembre.

Le plan de la Maison Blanche devrait inclure un nouveau plafond de revenus pour bénéficier des crédits d'impôt de l'ACA et une exigence de paiement mensuel minimum des primes, a rapporté Politico.

L'une des options à l'étude consisterait à limiter les subventions aux personnes gagnant jusqu'à 700 % du niveau de pauvreté fédéral, conformément aux idées émises par un groupe bipartisan de sénateurs, selon Politico.