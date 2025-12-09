Trump dévoile un programme d'aide de 12 milliards de dollars pour les agriculteurs touchés par la guerre commerciale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

une aide de 11 milliards de dollars pour les agriculteurs de cultures en rangs, 1 milliard de dollars pour les autres cultures

Les agriculteurs font face à des coûts plus élevés et demandent une aide pour les semences et les engrais

Trump prévoit de réduire les coûts des machines agricoles en réduisant les réglementations

(Ajout du commentaire de John Deere au paragraphe 15 et de détails supplémentaires sur l'aide aux paragraphes 8 et 9) par Nandita Bose, Leah Douglas et Steve Holland

Le président américain Donald Trump a dévoilé lundi un programme d'aide de 12 milliards de dollars pour les agriculteurs américains , dernier effort en date du gouvernement pour soutenir un électorat politique clé touché par les retombées financières de ses politiques commerciales.

Les groupes agricoles et les législateurs républicains des États agricoles ont demandé cette aide en partie pour soutenir les agriculteurs dans leurs achats de semences, d'engrais et d'autres dépenses pour la saison de croissance de l'année prochaine. Le programme d'aide vise à soutenir un bloc électoral fidèle qui a largement soutenu Donald Trump malgré les milliards de dollars de ventes perdues à la suite de sa guerre commerciale avec la Chine.

Donald Trump a annoncé cette aide lors d'une table ronde à la Maison Blanche, en compagnie du secrétaire au Trésor Scott Bessent, de la secrétaire à l'Agriculture Brooke Rollins et de membres du Congrès. Des producteurs de maïs, de coton, de sorgho, de soja, de riz, de bétail, de blé et de pommes de terre ont participé à la table ronde, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche.

"Cette aide apportera aux agriculteurs la certitude dont ils ont tant besoin pour commercialiser les récoltes de cette année et pour préparer celles de l'année prochaine, et elle les aidera à poursuivre leurs efforts pour faire baisser les prix des denrées alimentaires pour les familles américaines", a déclaré Donald Trump.

Brooke Rollins a indiqué que 11 milliards de dollars de l'aide iraient aux agriculteurs de cultures en rangs et seraient versés d'ici le 28 février. L'administration retient le milliard de dollars restant pour les fruits, les légumes et d'autres cultures afin de finaliser les détails, a dit Brooke Rollins.

Scott Bessent a déclaré que les paiements constitueraient un "pont de liquidités pendant une période d'ajustement" pour soutenir les agriculteurs jusqu'à ce qu'ils perçoivent les avantages des accords commerciaux et des autres politiques de Donald Trump. L'argent pour ce paquet proviendra de la Commodity Credit Corporation, un fonds discrétionnaire de l'USDA, et sera compensé par les revenus des droits de douane, a déclaré Brooke Rollins aux journalistes à la Maison Blanche plus tard lundi, sans fournir d'autres détails. Les paiements seront calculés en fonction du nombre d'hectares plantés par les agriculteurs, de leurs coûts de production et d'autres facteurs, a déclaré Richard Fordyce, sous-secrétaire à la production agricole et à la conservation de l'USDA.

Amy Klobuchar, la principale démocrate de la commission sénatoriale de l'agriculture, a déclaré dans un communiqué que les politiques commerciales de Donald Trump avaient nui aux agriculteurs.

"Le moyen le plus simple de donner plus de certitude à nos agriculteurs serait que le président mette fin à ses taxes tarifaires", a-t-elle déclaré. On s'attendait à ce que l'administration annonce un plan de sauvetage de l'agriculture d'un montant total de 15 milliards de dollars en octobre. Brooke Rollins a précédemment déclaré que la fermeture de 43 jours du gouvernement fédéral avait retardé la mise en œuvre de ce plan.

DES COÛTS D'ÉQUIPEMENT MOINS ÉLEVÉS, PLUS DE SOJA Les agriculteurs ont dû faire face à des coûts plus élevés pour les intrants agricoles tels que les semences et les engrais, que l'administration Trump a déclaré examiner. Selon l'American Soybean Association, les producteurs de soja s'attendent à subir des pertes pour la troisième année consécutive en 2025.

Donald Trump a déclaré à la Maison Blanche qu'il aiderait davantage les agriculteurs en éliminant de nombreuses réglementations environnementales pour les machines agricoles et qu'il attendrait des fabricants comme John Deere DE.N qu'ils baissent les prix des équipements.

"Le matériel agricole est devenu trop cher, et cela s'explique en grande partie par le fait qu'il est soumis à des réglementations environnementales excessives qui ne servent à rien, si ce n'est à compliquer les choses", a déclaré Donald Trump. Un porte-parole de John Deere a déclaré que l'entreprise soutenait l'aide aux agriculteurs et qu'elle "faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider les agriculteurs américains à réduire le coût de leurs intrants".

Donald Trump a également déclaré qu'il avait demandé au président chinois Xi Jinping d'augmenter l'accord d'achat de soja récemment négocié par la Chine.

"Je pense qu'il fera plus que ce qu'il a promis de faire", a déclaré Donald Trump.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump a accordé une aide d'environ 23 milliards de dollars aux agriculteurs lésés par ses politiques commerciales. Cette année, les agriculteurs devraient recevoir un montant presque record de 40 milliards de dollars en paiements gouvernementaux, grâce à des aides ad hoc en cas de catastrophe et à des aides économiques.

Selon une estimation de l'Institut de recherche sur les politiques alimentaires et agricoles de l'université du Missouri, le revenu agricole net pourrait chuter de plus de 30 milliards de dollars en 2026 en raison de la baisse des paiements publics et du faible prix des cultures.