Trump dévoile un plan de 22 milliards de dollars pour réaménager l'aéroport de Washington Dulles

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* Trump affirme que l'aéroport doit faire l'objet d'une rénovation et d'une reconstruction en profondeur

* Le projet prévoit le remplacement des halls et la construction d'un grand parking

* Ce projet est le dernier d'une série de grands chantiers dans la région de Washington soutenus par Trump

(Mises à jour tout au long de l'article) par David Shepardson

Le président Donald Trump a dévoilémercredi un projet de 22 milliards de dollars visant à reconstruire l’aéroport de Washington Dulles enremplaçant les halls et en ajoutant un grand parking, tout en préservant le terminal principal, véritable emblème de l’aéroport.

Cette annonce est la dernière d’une série de grands projets qu’il a annoncés dans la capitale américaine et ses environs.

« Il est considéré comme l’un des pires aéroports au monde; grâce à un travail acharné, nous allons peut-être en faire le meilleur », a déclaré M. Trump, estimant qu’il était temps de procéder à « une rénovation et une reconstruction majeures, attendues depuis longtemps, de l’aéroport de Dulles, à Washington, qui a vraiment très mauvaise réputation ».

M. Trump, qui était accompagné à la Maison Blanche de Scott Kirby, directeur général de United Airlines UAL.O , et de Sean Duffy, secrétaire aux Transports, milite depuis longtemps en faveur d’une refonte de cet aéroport qui constitue la principale porte d’entrée internationale de la région de la capitale fédérale. Le projet prévoit 5 millions de pieds carrés d’espaces aéroportuaires nouveaux ou rénovés. En mai, M. Duffy avait confirmé que le gouvernement fédéral prévoyait une refonte de Dulles d’un montant de 22 milliards de dollars.

Ce projet, l’une des plus grandes rénovations aéroportuaires jamais proposées aux États-Unis, sera financé par des obligations municipales, mais soulève des questions quant à son impact sur le coût des vols. L’autorité aéroportuaire avait déjà approuvé un plan d’investissement distinct de 7 milliards de dollars pour Dulles. Malgré les critiques, Dulles a été l’année dernière le grand aéroport américain qui a connu la plus forte croissance en termes de trafic passagers. L’aéroport a enregistré une année record en 2025, avec un total de 29 millions de passagers, soit une hausse de 6,4 %. Cet automne, il se dotera d’un nouveau hall de 435 000 pieds carrés (40 412 mètres carrés), doté de 14 portes d’embarquement et destiné aux clients de United.

Les détracteurs affirment que Dulles a besoin d’être modernisé et se plaignent de la lenteur des véhicules qui transportent les passagers sur le tarmac, ce à quoi M. Duffy a répondu que ces véhicules seraient progressivement supprimés dans le cadre de la rénovation.

En décembre, le ministère américain des Transports a dénoncé une « odeur de kérosène dans les halls » et le nombre « dérisoire » de portes d’embarquement dans le terminal principal.

Le projet de Dulles est le dernier en date des vastes chantiers de reconstruction dans la région de Washington que Trump souhaite mener à bien. Situé à environ 25 miles (40 km) de la capitale américaine, l’aéroport de Dulles a ouvert ses portes en 1962.

L’architecte finlandais Eero Saarinen a conçu le terminal de l’aéroport, une structure caractéristique dotée d’un toit en pente qui s’élève vers le ciel de part et d’autre. Ce bâtiment sera conservé, a déclaré Trump.

United est la plus grande compagnie aérienne à Dulles, assurant environ 70 % du trafic. Le 25 février, Donald Trump a tenu une réunion sur l’avenir de l’aéroport à laquelle participait M. Kirby, au cours de laquelle le directeur général a présenté l’idée d’une fusion avec American Airlines AAL.O . M. Kirby a déclaré en avril qu’il renonçait à son projet de rachat d’American.

L'aéroport est exploité par la Metropolitan Washington Airports Authority dans le cadre d'un bail de 50 ans approuvé par le Congrès.

L’Autorité aéroportuaire, en collaboration avec les compagnies aériennes desservant Dulles, financera les nouveaux halls et les installations du terminal par le biais d’obligations municipales, tandis que d’autres volets du nouveau projet pourraient faire l’objet d’investissements dans le cadre de partenariats public-privé.

Trump a déclaré que United financerait en partie le projet. La compagnie aérienne n’a pas immédiatement répondu à une question concernant ce financement.