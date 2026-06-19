Trump dévoile le 747 qatari avant son intégration à la flotte d'Air Force One

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* Trump dévoile le Boeing 747 modernisé offert par le Qatar, alors que celui-ci s'apprête à rejoindre la flotte d'Air Force One

* L'armée de l'air américaine a renoncé à certaines modifications prévues afin d'accélérer la livraison

* Le nouvel avion arbore les couleurs préférées de Trump: rouge, blanc, bleu foncé et or

(Ajout des commentaires de Trump aux paragraphes 2, 4, 10 et 11.) par Mike Stone

Vendredi, le président Donald Trump a pu découvrir son Boeing 747 modernisé, un avion offert par le Qatar, à la base militaire d’Andrews, dans le Maryland, alors que l’appareil est sur le point d’être livré pour rejoindre la flotte d’Air Force One.

"Cet avion est considéré comme le plus luxueux au monde. Lors de sa construction, il a été conçu selon des normes qui ne seront probablement plus jamais égalées", a déclaré Trump devant la foule rassemblée dans un nouveau hangar de la base.

Cet avion jumbo, offert en cadeau par le Qatar l’année dernière, a été révisé par le sous-traitant de défense L3Harris Technologies. Il a subi des essais en vol et a été repeint dans une livrée rouge, blanche, bleu foncé et dorée choisie par M. Trump, marquant ainsi une rupture avec le design emblématique utilisé sur Air Force One depuis des décennies.

Trump a déclaré que cette modernisation était nécessaire pour rester à la hauteur des appareils plus modernes utilisés par les dirigeants étrangers.

"Ces pays nous témoignent beaucoup de respect, et pourtant ils disposent d’un avion bien plus récent et bien meilleur. C’est un peu ridicule", a déclaré Trump.

Trump a précisé que le reste de la flotte d’Air Force One adopterait ce nouveau design.

Cet ajout à la flotte de Trump offre un avion plus moderne et plus luxueux dans lequel voyageront le président, ses collaborateurs, son service de sécurité et les médias. Le coût de cette modernisation n’a pas été divulgué et celle-ci a été réalisée si rapidement que certains experts craignent qu’elle ne soit pas aussi sûre que les appareils Air Force One existants.

Dans le cadre de cette procédure accélérée, l’armée de l’air a fait l’impasse sur certaines modifications prévues pour le jet présidentiel de nouvelle génération afin de livrer plus rapidement une version provisoire, mais les responsables ont affirmé qu’elle répondait aux normes présidentielles.

"La sûreté et la sécurité du commandant en chef sont notre priorité absolue", a déclaré vendredi le secrétaire de l’armée de l’air, Troy Meink, dans un communiqué. "Dès le début, nous avons évalué méticuleusement chaque exigence afin d’accélérer la livraison tout en respectant les normes élevées attendues pour une mission présidentielle."

SURVOL DE WASHINGTON LE 4 JUILLET

Donald Trump a déclaré à la foule que l’appareil mènerait une formation qu’il a qualifiée de "plus grand survol de l’histoire américaine" lors d’une cérémonie prévue le 4 juillet sur le National Mall.

"Il va mener un groupe composé de très, très nombreux avions", a déclaré Trump.

Trump est rentré d’Europe jeudi matin à bord d’un Boeing 747-200 de type militaire qui a servi les présidents américains pendant plus de trois décennies. Trump a déclaré qu’il s’agissait du dernier vol de cet appareil, ajoutant qu’il serait finalement exposé dans un musée.

L’acceptation par le gouvernement américain de ce 747 de luxe offert par le Qatar a soulevé des questions quant à savoir s’il s’agissait d’un cadeau d’une valeur inappropriée. Trump a balayé les critiques concernant cet accord, affirmant qu’il serait "stupide" de refuser cette offre.

Selon des experts, la transformation de cet avion de luxe a nécessité des mises à niveau en matière de sécurité, des améliorations des systèmes de communication pour empêcher les écoutes, ainsi que l’intégration de capacités de défense antimissile. Des sénateurs démocrates ont estimé que cette conversion pourrait coûter plus d’un milliard de dollars et qu’elle augmentait les risques en matière de sécurité.

L’avion qatari sert d’appareil de transition pendant que Boeing s’efforce de livrer deux 747-8 spécialement conçus dans le cadre d’un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars signé en 2018. Ce programme accuse un retard de quatre ans, la livraison n’étant pas prévue avant mi-2028 — un retard qui risque de priver Trump d’un nouvel avion avant la fin de son mandat en janvier 2029. Les coûts du programme Boeing ont explosé pour atteindre plus de 5 milliards de dollars, l’entreprise ayant comptabilisé 2,4 milliards de dollars de charges pesant sur ses résultats liés à ce projet.

La nouvelle palette de couleurs marque une rupture avec le design blanc et bleu bicolore datant de l’administration du président John F. Kennedy. L’armée de l’air a réintroduit des éléments d’une palette rouge, blanche et bleue que Trump avait précédemment défendue, mais qui avait été abandonnée en 2022 après que l’armée eut déterminé que des couleurs plus foncées pouvaient entraîner une surchauffe.

La nouvelle livrée rouge, blanche, bleu foncé et dorée sera également appliquée au VC-25B — la désignation militaire du Boeing 747-8 — ainsi qu’à quatre Boeing 757-200 modifiés utilisés pour le transport du vice-président, des membres du gouvernement et d’autres hauts responsables.