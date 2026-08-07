Trump dévoile des mesures commerciales pour concurrencer la Chine dans les secteurs de l'énergie solaire et des puces électroniques

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* Les droits de douane et les prix planchers visent les chaînes d'approvisionnement dominées par la Chine

* Les fabricants américains de panneaux solaires saluent cette mesure, y voyant un soutien à la production et à l'investissement nationaux

* Mise en œuvre reportée au 4 décembre

(Ajout des réactions des secteurs concernés, d’une citation tirée du décret et du contexte) par Nichola Groom et Alexandra Alper

Jeudi, la Maison Blanche a imposé une série de prix planchers et un droit de douane de 15 % sur les produits à base de polysilicium, la matière première utilisée dans les semi-conducteurs et les panneaux solaires, principalement produite par la Chine.

Le décret du président américain Donald Trump, pris en vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962, vise à soutenir les chaînes d'approvisionnement nationales en puces électroniques et en énergie solaire, indispensables pour rivaliser avec Pékin dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'énergie.

"Le plan d’action prévu dans ce décret contribuera, entre autres, à garantir la viabilité commerciale de la production américaine de polysilicium et de ses dérivés, nécessaire pour répondre aux exigences économiques et de sécurité nationale des États-Unis", précise le décret.

Le polysilicium, une forme ultra-pure de silicium, se situe au début des chaînes d’approvisionnement de la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux solaires. Les fabricants transforment les plaquettes de silicium en cellules solaires, puis les assemblent pour former des panneaux utilisés dans les projets solaires.

Depuis une dizaine d’années, les usines solaires américaines accusent leurs concurrents chinois de pratiquer le dumping de panneaux solaires sur le marché, de bénéficier de subventions publiques déloyales et de délocaliser leur production vers d’autres pays afin d’échapper aux droits de douane américains.

Les États-Unis comptent deux usines de polysilicium. Hemlock Semiconductor, qui exploite une usine dans le Michigan, est une coentreprise entre Corning GLW.N et la société japonaise Shin-Etsu Handotai 4063.T . La société Wacker Chemie WCHG.DE , basée à Munich, exploite une usine dans le Tennessee.

"La décision prise aujourd’hui encourage la poursuite des investissements dans les capacités de production américaines et soutient la compétitivité à long terme des États-Unis", a déclaré un porte-parole de Corning.

Wacker a indiqué qu’elle examinait ces mesures afin d’en évaluer pleinement l’impact.

"Nous apprécions l’engagement continu de l’administration sur cette question, compte tenu des répercussions sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, les infrastructures informatiques de pointe et, plus largement, les intérêts des États-Unis en matière de défense et de sécurité", a déclaré la société dans un communiqué.

La fabrication nationale de semi-conducteurs dépend du secteur solaire, car la forte demande en polysilicium de ce dernier contribue à soutenir la production du matériau nécessaire à la fabrication des puces. Selon la Semiconductor Industry Association, l’industrie des puces représente 2,4% de la demande mondiale en polysilicium.

La production solaire américaine s’est développée depuis que le Congrès a mis en place des incitations fiscales en 2022. Une grande partie de cette croissance s’est toutefois concentrée sur l’assemblage de panneaux, ce qui rend les fabricants dépendants des plaquettes et des cellules importées, nécessitant des délais d’investissement plus longs.

Les entreprises disposant d’usines solaires aux États-Unis, notamment T1 Energy TE.N , First Solar FSLR.O et Qcells, la filiale solaire américaine du groupe sud-coréen Hanwha

000880.KS , ont salué la décision de Trump.

"Il s’agit d’une victoire décisive pour l’industrie manufacturière américaine de pointe et pour les investissements dans les chaînes d’approvisionnement énergétiques nationales", a déclaré Dan Barcelo, directeur général de T1 Energy, dans un communiqué. Outre son usine de panneaux solaires au Texas, T1 investit 510 millions de dollars dans une usine de cellules solaires.

Ces mesures de protection commerciale entreront en vigueur le 4 décembre, a indiqué la Maison Blanche.

Tim Brightbill, avocat spécialisé en droit commercial chez Wiley Rein, qui a intenté plusieurs actions en justice contre des entreprises solaires chinoises, a averti que ce report de la mise en œuvre pourrait entraîner une flambée des importations dans les mois à venir.

Les entreprises qui achètent des panneaux solaires ont fait valoir que ce report était nécessaire pour adapter leurs contrats d’approvisionnement à la hausse des prix.

Selon un document de la Maison Blanche, le président a fixé des prix minimaux à l’importation de 21 dollars par kilogramme pour le polysilicium, de 100 dollars par kilogramme pour les lingots et les plaquettes de polysilicium, de 0,22 dollar par watt pour les cellules solaires et de 0,38 dollar par watt pour les modules solaires, ou panneaux.

Le décret autorise également le ministère du Commerce à mettre en place un programme d’incitation destiné aux entreprises qui investissent dans des usines de production de polysilicium ou de produits dérivés.

C’est l’agence Reuters qui a été la première à faire état du projet de l’administration visant à mettre en place un système hybride combinant un prix minimum à l’importation et des droits de douane.