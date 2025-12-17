Trump désigne le régime vénézuélien de Maduro comme organisation terroriste

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi désigner le régime du président vénézuélien Nicolas Maduro comme organisation terroriste étrangère et ordonner le blocus de tous les pétroliers visés par des sanctions entrant ou quittant le Venezuela, marquant une escalade dans les tensions entre Washington et Caracas.

Un flou demeure sur la manière dont l'administration Trump va mettre en oeuvre le blocus des pétroliers sanctionnés. Il est possible que Washington sollicite les garde-côtes, comme il l'a fait la semaine dernière pour saisir un pétrolier au large du Venezuela.

Donald Trump a ordonné ces derniers mois le déploiement de milliers de soldats et de près d'une dizaine de bâtiments de guerre américains dans les Caraïbes.

Via son réseau social Truth, le président américain a déclaré avoir désigné le régime vénézuélien comme "organisation terroriste étrangère", justifiant cette décision par "le vol de nos avoirs et à cause de nombreuses autres raisons, dont le terrorisme, le trafic de drogue et la traite d'êtres humains".

"Par conséquent", a-t-il également écrit, "j'ordonne le blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés qui entrent, ou quittent, le Venezuela".

Un blocus de facto est en place depuis plusieurs jours, des navires transportant des millions de barils de pétrole ayant préféré rester dans les eaux vénézuéliennes plutôt que de risquer d'être saisis sur ordre des Etats-Unis.

Sollicité, le Pentagone a renvoyé les questions à la Maison blanche.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement vénézuélien.

S'exprimant plus tôt dans la journée, Nicolas Maduro a dénoncé la volonté de la "droite impérialiste et fasciste" de "coloniser le Venezuela afin de prendre le contrôle de ses richesses pétrolières, gazières et d'autres minerais".

"Nous avons fait le serment absolu de défendre notre patrie et la paix va triompher au Venezuela", a-t-il dit.

Nicolas Maduro reproche à Washington de vouloir parvenir à un changement de régime à Caracas.

L'armée américaine a multiplié les frappes meurtrières au large du Venezuela contre des navires accusés de transporter de la drogue, tuant au moins 90 personnes. Certains experts et élus ont questionné la légalité de ces frappes.

Donald Trump, qui a confirmé en octobre avoir autorisé la CIA à mener des opérations létales au Venezuela, a récemment déclaré que les Etats-Unis mèneraient sous peu des frappes à l'intérieur du territoire vénézuélien.

(Idrees Ali et Jasper Ward, avec la contribution de Julia Symmes Cobb; version française Jean Terzian)