Trump dénonce un "vol" de l'UE après l'amende contre Google et annonce une enquête

Le président américain, Donald Trump, a fustigé vendredi l'Union européenne pour avoir infligé 890 millions d'euros d'amendes à Google GOOGL.O , annonçant l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de "vol" aux dépens des compagnies américaines.

"Nous allons immédiatement ouvrir une Enquête au titre de la Section 301 sur la pratique du 'VOL' des Compagnies Américaines", écrit-il sur son réseau Truth Social.

"L'Union européenne va payer le prix fort pour sa conduite illégale et hautement immorale", ajoute-t-il.

La section 301 de la loi américaine sur le commerce extérieur promulguée en 1974 permet d'engager des mesures contre les pratiques commerciales de pays étrangers, à la demande du chef de l'Etat.

Le géant technologique américain Google a écopé jeudi d'une amende de 460 millions d'euros pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche et d'une amende de 430 millions d'euros pour avoir empêché les développeurs utilisant son magasin d'applications de rediriger gratuitement les utilisateurs vers des offres moins chères.

Ces amendes sont les premières infligées à Google au titre du DMA (Digital Markets Act), conçu par Bruxelles pour limiter la puissance des grandes plateformes, mais respectivement les cinquième et sixième pour des entorses à la concurrence, pour un montant total de 10,38 milliards d'euros sur près de vingt ans.

(Reportage David Ljunggren, version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)