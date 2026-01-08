 Aller au contenu principal
Trump demande un budget militaire de 1 500 milliards de dollars en 2027
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 00:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte aux paragraphes 2 et 4 et les mouvements d'actions aux paragraphes 5 et 6)

Le président Donald Trump a déclaré mercredi que le budget militaire américain pour 2027 devrait être de 1 500 milliards de dollars, soit nettement plus que les 901 milliards de dollars approuvés par le Congrès pour 2026, ce qui a fait grimper les actions du secteur de la défense.

Toute augmentation du budget militaire nécessiterait l'autorisation du Congrès, mais les républicains de M. Trump, qui détiennent une faible majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, ont montré peu d'empressement à s'opposer à de tels programmes de dépenses.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a déclaré qu'il avait pris la décision concernant les dépenses pour 2027 "après de longues et difficiles négociations avec des sénateurs, des membres du Congrès, des secrétaires et d'autres représentants politiques... en particulier en ces temps très troublés et dangereux"

Ces derniers jours, Nicolas Maduro a été renversé du pouvoir au Venezuela et a été appréhendé dans son pays par les forces américaines. La Maison Blanche a également déclaré que M. Trump discutait des options pour l' acquisition du Groenland , y compris l'utilisation potentielle de l'armée américaine.

Après la clôture du marché, les actions des plus grandes entreprises de défense ont augmenté à la suite de cette nouvelle, les investisseurs pariant sur le fait qu'une augmentation des dépenses soutiendrait les bénéfices.

Lockheed Martin LMT.N a augmenté de 6,2%, General Dynamics GD.N de 4,4% et RTX RTX.N de 3,5%.

Venezuela

Valeurs associées

GENL DYNAMICS CO
345,650 USD NYSE -4,18%
L3HARRIS TECH
309,820 USD NYSE -1,48%
LOCKHEED MARTIN
496,820 USD NYSE -4,83%
RTX
185,730 USD NYSE -2,47%
