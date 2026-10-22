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Trump demande à Musk de lever les restrictions sur l'utilisation de Starlink en Ukraine, selon le WSJ
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 20:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a appelé Elon Musk pour lui demander de lever les restrictions sur l'utilisation de Starlink par l'Ukraine, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des responsables américains.

Le système Starlink fonctionnait de manière plus normale jeudi, peu après l'entretien entre Trump et Musk, selon des responsables américains et ukrainiens cités par le Wall Street Journal.

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