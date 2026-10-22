Trump demande à Musk de lever les restrictions sur l'utilisation de Starlink en Ukraine, selon le WSJ

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Le président américain Donald Trump a appelé Elon Musk pour lui demander de lever les restrictions sur l'utilisation de Starlink par l'Ukraine, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des responsables américains.

Le système Starlink fonctionnait de manière plus normale jeudi, peu après l'entretien entre Trump et Musk, selon des responsables américains et ukrainiens cités par le Wall Street Journal.