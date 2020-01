Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump demande à Khamenei d'être "très prudent" dans ses propos Reuters • 18/01/2020 à 00:55









(Actualisé avec éléments supplémentaires) WASHINGTON, 18 janvier (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, devait faire preuve de prudence lorsqu'il s'exprimait, après que Khamenei a dénoncé plus tôt dans la journée la "nature terroriste" des Etats-Unis. Ali Khamenei, qui a conduit la prière du vendredi pour la première fois en huit ans, a déploré le comportement des Etats européens dans le cadre de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien et s'est réjoui que l'Iran ait pu infliger un "revers" aux Etats-Unis en frappant des bases militaires irakiennes abritant des troupes américaines. "Le soi-disant 'guide suprême' de l'Iran, qui n'a pas été tellement suprême dernièrement, avait des choses perfides à dire à propos des Etats-Unis et de l'Europe", a écrit Donald Trump sur Twitter. "Leur économie s'effondre, et leur peuple souffre. Il devrait être très prudent avec ses mots !", a ajouté le locataire de la Maison blanche. Les tensions entre Washington et Téhéran se sont amplifiées depuis que Donald Trump a décidé en mai 2018 de retirer les Etats-Unis du Pacte d'action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais) et de rétablir les sanctions contre l'Iran. Le face-à-face entre les deux pays a débouché sur des frappes militaires plus tôt ce mois-ci, l'Iran ayant tiré des missiles contre des bases militaires irakiennes abritant des troupes américaines en représailles à l'assassinat par les Etats-Unis du général Qassem Soleimani. Téhéran a fait savoir, après la mort de l'influent commandant, qu'il allait s'affranchir davantage de l'accord de 2015 et ne s'imposerait plus de limites pour l'enrichissement d'uranium. En réaction, les signataires européens du JCPOA ont annoncé mardi qu'ils déclenchaient le mécanisme de règlement des différends prévu par l'accord signé à Vienne. (Makini Brice; version française Jean Terzian)

