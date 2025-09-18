 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump déçu de Poutine, Starmer appelle à accentuer la pression sur le président russe
information fournie par AFP 18/09/2025 à 18:13

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer lors de la signature de l'accord de coopération technologique à Chequers, en Angleterre, lors de la visite d'Etat de Trump le 18 septembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump a exprimé jeudi sa déception à l'égard de Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine, lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a lui appelé à "accentuer la pression" sur le président russe.

"Il m'a vraiment laissé tomber", a déclaré le président américain à propos de son homologue russe.

Au deuxième et dernier jour de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, Donald Trump a par ailleurs reconnu son désaccord sur la guerre à Gaza avec Keir Starmer, et appelé ce dernier à arrêter l'immigration clandestine, quitte à faire appel à l'armée.

Donald Trump a toutefois loué "le lien indéfectible" entre les deux pays. "Nous serons toujours amis", a-t-il dit, lors de la conférence de presse à la résidence de campagne du Premier ministre à Chequers, à 70 kilomètres au nord-ouest de Londres.

Nous devons "accentuer la pression" sur Vladimir Poutine, a redit Keir Starmer, qui se positionne depuis des mois comme un intermédiaire entre Donald Trump et les Européens sur ce sujet.

"Ce n'est que lorsque le président (Trump) a exercé une pression sur Poutine que celui-ci a réellement montré une certaine volonté d'agir", a affirmé le dirigeant britannique.

- "Appeler l'armée" -

L'un des sujets de divergence est la guerre à Gaza. Keir Starmer a annoncé son intention de reconnaître l'Etat palestinien. Cela pourrait intervenir dès ce week-end, selon le Times, avant des discussions lundi à l'Assemblée générale de l'ONU.

"Je suis en désaccord avec le Premier ministre sur ce point, il s'agit là de l'un de nos rares désaccords", a déclaré M. Trump. "La situation à Gaza est intolérable", a répété de son côté Keir Starmer.

Ils ont par ailleurs abordé le sujet de l'immigration, crucial pour les deux pays.

"Je pense que votre situation est très similaire" à celle des Etats-Unis, a dit le président américain. L'immigration clandestine "détruit les pays de l'intérieur". "Peu importe si vous appelez l'armée, peu importe les moyens que vous utilisez", a poursuivi Donald Trump.

Plus de 31.000 migrants sont arrivés en bateau sur les côtes anglaises depuis le début de l'année, un record pour cette période de l'année.

Keir Starmer a dit vouloir "intensifier" les expulsions de migrants dans le cadre de l'accord signé cet été avec la France, après le renvoi jeudi matin d'un premier ressortissant indien.

- "Négociateur coriace" -

Avant la conférence de presse, Donald Trump et Keir Starmer ont signé un accord de coopération technologique, déjà concrétisé par l'annonce de dizaines de milliards d'investissements des deux côtés de l'Atlantique.

"C'est un négociateur coriace", a dit en souriant le président Trump à propos de Keir Starmer.

Cet accord permettra à "l'Amérique et nos alliés britanniques de dominer l'avenir de l'intelligence artificielle", a promis le président américain.

Ce partenariat porte sur des domaines comme l'IA, l'informatique quantique et du nucléaire.

Keir Starmer s'est félicité du "plus grand programme d'investissement de ce type de toute l'histoire britannique".

Sur les droits de douane, en revanche, Keir Starmer est visiblement resté sur sa faim. Il espérait conclure de longues négociations pour obtenir une exemption des 25% appliqués sur l'acier britannique, promise début mai.

Cette séquence politique et économique se tient au lendemain de la fastueuse visite du président américain au château de Windsor, où il a été reçu par le roi Charles III.

Lors du somptueux banquet d'Etat mercredi soir, Donald Trump a affirmé que cette visite d'Etat, sa deuxième après celle de 2019, était "l'un des plus grands honneurs de (sa) vie".

Le président et son épouse Melania repartent pour Washington en fin d'après-midi. Leur visite d'Etat au Royaume-Uni aura duré 28 heures.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 18:30

    il est fini ce temps où les chefs d'état s'intéressent aux peuples....

