 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grève: la circulation dans les transports en commun "perturbée" mais "pas bloquée"
information fournie par AFP 18/09/2025 à 18:13

Des usagers attendent sur le quai de la ligne 9 à la station de métro Nation, lors d'une journée de grève, le 18 septembre 2025 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Des usagers attendent sur le quai de la ligne 9 à la station de métro Nation, lors d'une journée de grève, le 18 septembre 2025 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le trafic est fortement perturbé, mais conforme aux prévisions, et va s'améliorer un peu en fin d'après-midi dans les transports en commun franciliens jeudi, journée de mobilisation sociale au niveau national, la situation étant globalement calme dans le reste de la France.

La situation est "perturbée", mais "pas bloquée", a observé le ministre des Transports démissionnaire, Philippe Tabarot jeudi matin.

Dans le métro parisien, ouvert seulement aux heures de pointe à l'exception des trois lignes automatiques, le trafic devrait être meilleur que prévu en fin de journée, selon un point de la RATP pour l'AFP en milieu d'après-midi. Certaines lignes rouvrent plus tôt que prévu, les métros seront plus nombreux sur d'autres, comme la très chargée ligne 13.

La couleur avait été annoncée dès mardi: à l'exception des lignes automatiques 1, 4 et 14, les rames ne devaient circuler qu'aux heures de pointe, entre 6H30 et 9H30 puis entre 16H30 et 19H30, et moins fréquemment que d'habitude.

À la station Strasbourg-Saint-Denis à 11H00, les voyageurs regardaient les panneaux d'affichage annonçant la fermeture des métros 8 et 9.

Lei Sun, 41 ans, en voyage d'affaires, avait entendu qu'il y aurait une manifestation, mais ne pensait pas "que les métros allaient être supprimés". "Je n'ai pas d'autre solution que de marcher pour aller à Lafayette, c'est à environ 2 kilomètres".

D'ordinaire, Abdel est agent de propreté à la RATP, mais aujourd'hui il "oriente aussi les gens, même si ce n'est pas (son) métier". "Je sens que les gens sont un peu énervés", ajoute l'employé de 53 ans.

Gare Saint-Lazare, sur le quai du RER E, Sandra Da Veiga, femme de ménage de 47 ans, a pris son train à 5H30 (contre 5h07 d'habitude). "Beaucoup de monde, plus que d'habitude, mais ça allait".

A Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), vers 7H00, le RER D circulait toutes les 6 à 12 minutes, au prix de rames un peu plus remplies que d'habitude, a observé un journaliste de l'AFP.

L'accès à une station de métro fermé à Paris lors d'une journée de grève, le 18 septembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

L'accès à une station de métro fermé à Paris lors d'une journée de grève, le 18 septembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Côté autobus, 70% des lignes de bus exploitées par la RATP fonctionnent normalement ou presque, selon la régie.

"Quelques piquets de grèves" ont été dressés devant des dépôts tôt ce matin mais "les bus sortent", a assuré le porte-parole de la RATP.

Dans la région lilloise, plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué pendant quelques heures tôt jeudi matin un dépôt de bus Ilevia à Villeneuve-d'Ascq, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Pour Samuel Gaillard, 58 ans, un chauffeur de camion-poubelles et syndicaliste CGT, le but est de montrer au gouvernement "qu'on en a marre, qu'on en a ras-le-bol d'être taxés à gogo" et d'avoir "des difficultés à finir nos fins de mois" dès "le 15 du mois".

- "Pas d'impact" pour l'aérien, sauf à Bâle-Mulhouse -

Près de Toulon, une opération escargot sur les autoroutes A57 et A50 a momentanément perturbé la circulation, a indiqué la préfecture du Var à l'AFP.

À Marseille, une brève tentative de blocage du tunnel Saint-Charles a été interrompue, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône à l'AFP.

Des manifestants tentent de bloquer une route à Marseille, lors d'une journée de grève et de mobilisation, le 18 septembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

Des manifestants tentent de bloquer une route à Marseille, lors d'une journée de grève et de mobilisation, le 18 septembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

RevLe ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a affirmé, lors d'un point presse à la mi-journée, que les actions ont été à ce stade "moins intenses que prévu". Il a ainsi fait état de 230 actions sur la voie publique, 95 tentatives de blocage de sites et 10.000 personnes impliquées, pour un total de 58 interpellations, dont 11 à Paris.

Concernant le secteur aérien, la grève n'a "pas d'impact" dans les aéroports parisiens selon ADP et "Air France prévoit d'assurer la totalité de son programme de vols", ont indiqué les deux groupes à l'AFP.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a vu son trafic affecté, avec 35 vols à destination de la France et de l'Europe annulés dans la journée, selon son site internet.

Budget France
Mouvements sociaux
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un avion de chasse israélien F15
    Israël dit attaquer des cibles du Hezbollah au Sud-Liban
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    Israël a annoncé jeudi avoir effectué des frappes aériennes contre des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, disant vouloir empêcher le mouvement chiite de reconstituer ses forces dans la région. Dans le cadre d'une trêve avec Israël conclue en novembre ... Lire la suite

  • Une usine pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat en Russie
    Russie, un complexe pétrochimique et une raffinerie visés par des drones ukrainiens
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite

  • L'aéroport de Toulon-Hyères, exploité par Vinci. (Crédit: / Vinci)
    Vinci : Cobra IS décroche un contrat de 885 millions d'euros dans les pays baltes
    information fournie par AOF 18.09.2025 18:26 

    (AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert avec la baisse des taux de la Fed
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi et Wall Street était également sur une note positive à la mi-séance après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué prévoir de nouvelles baisses de taux directeurs d'ici la fin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank