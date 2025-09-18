Grève: la circulation dans les transports en commun "perturbée" mais "pas bloquée"

Des usagers attendent sur le quai de la ligne 9 à la station de métro Nation, lors d'une journée de grève, le 18 septembre 2025 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le trafic est fortement perturbé, mais conforme aux prévisions, et va s'améliorer un peu en fin d'après-midi dans les transports en commun franciliens jeudi, journée de mobilisation sociale au niveau national, la situation étant globalement calme dans le reste de la France.

La situation est "perturbée", mais "pas bloquée", a observé le ministre des Transports démissionnaire, Philippe Tabarot jeudi matin.

Dans le métro parisien, ouvert seulement aux heures de pointe à l'exception des trois lignes automatiques, le trafic devrait être meilleur que prévu en fin de journée, selon un point de la RATP pour l'AFP en milieu d'après-midi. Certaines lignes rouvrent plus tôt que prévu, les métros seront plus nombreux sur d'autres, comme la très chargée ligne 13.

La couleur avait été annoncée dès mardi: à l'exception des lignes automatiques 1, 4 et 14, les rames ne devaient circuler qu'aux heures de pointe, entre 6H30 et 9H30 puis entre 16H30 et 19H30, et moins fréquemment que d'habitude.

À la station Strasbourg-Saint-Denis à 11H00, les voyageurs regardaient les panneaux d'affichage annonçant la fermeture des métros 8 et 9.

Lei Sun, 41 ans, en voyage d'affaires, avait entendu qu'il y aurait une manifestation, mais ne pensait pas "que les métros allaient être supprimés". "Je n'ai pas d'autre solution que de marcher pour aller à Lafayette, c'est à environ 2 kilomètres".

D'ordinaire, Abdel est agent de propreté à la RATP, mais aujourd'hui il "oriente aussi les gens, même si ce n'est pas (son) métier". "Je sens que les gens sont un peu énervés", ajoute l'employé de 53 ans.

Gare Saint-Lazare, sur le quai du RER E, Sandra Da Veiga, femme de ménage de 47 ans, a pris son train à 5H30 (contre 5h07 d'habitude). "Beaucoup de monde, plus que d'habitude, mais ça allait".

A Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), vers 7H00, le RER D circulait toutes les 6 à 12 minutes, au prix de rames un peu plus remplies que d'habitude, a observé un journaliste de l'AFP.

L'accès à une station de métro fermé à Paris lors d'une journée de grève, le 18 septembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Côté autobus, 70% des lignes de bus exploitées par la RATP fonctionnent normalement ou presque, selon la régie.

"Quelques piquets de grèves" ont été dressés devant des dépôts tôt ce matin mais "les bus sortent", a assuré le porte-parole de la RATP.

Dans la région lilloise, plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué pendant quelques heures tôt jeudi matin un dépôt de bus Ilevia à Villeneuve-d'Ascq, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Pour Samuel Gaillard, 58 ans, un chauffeur de camion-poubelles et syndicaliste CGT, le but est de montrer au gouvernement "qu'on en a marre, qu'on en a ras-le-bol d'être taxés à gogo" et d'avoir "des difficultés à finir nos fins de mois" dès "le 15 du mois".

- "Pas d'impact" pour l'aérien, sauf à Bâle-Mulhouse -

Près de Toulon, une opération escargot sur les autoroutes A57 et A50 a momentanément perturbé la circulation, a indiqué la préfecture du Var à l'AFP.

À Marseille, une brève tentative de blocage du tunnel Saint-Charles a été interrompue, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône à l'AFP.

Des manifestants tentent de bloquer une route à Marseille, lors d'une journée de grève et de mobilisation, le 18 septembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

RevLe ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a affirmé, lors d'un point presse à la mi-journée, que les actions ont été à ce stade "moins intenses que prévu". Il a ainsi fait état de 230 actions sur la voie publique, 95 tentatives de blocage de sites et 10.000 personnes impliquées, pour un total de 58 interpellations, dont 11 à Paris.

Concernant le secteur aérien, la grève n'a "pas d'impact" dans les aéroports parisiens selon ADP et "Air France prévoit d'assurer la totalité de son programme de vols", ont indiqué les deux groupes à l'AFP.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a vu son trafic affecté, avec 35 vols à destination de la France et de l'Europe annulés dans la journée, selon son site internet.