Trump déclare que sa réunion avec les compagnies pétrolières portera sur le Venezuela et la réduction des prix

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que sa réunion de l'après-midi avec des dirigeants de compagnies pétrolières à la Maison Blanche se concentrera sur l'industrie pétrolière du Venezuela et la baisse des prix pour les Américains.

"La réunion d'aujourd'hui sera presque exclusivement une discussion sur le pétrole vénézuélien et notre relation à long terme avec le Venezuela, sa sécurité et son peuple. Un facteur très important de cette implication sera la réduction des prix du pétrole pour le peuple américain", a écrit M. Trump dans un message publié sur Truth Social.