 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump déclare que sa réunion avec les compagnies pétrolières portera sur le Venezuela et la réduction des prix
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que sa réunion de l'après-midi avec des dirigeants de compagnies pétrolières à la Maison Blanche se concentrera sur l'industrie pétrolière du Venezuela et la baisse des prix pour les Américains.

"La réunion d'aujourd'hui sera presque exclusivement une discussion sur le pétrole vénézuélien et notre relation à long terme avec le Venezuela, sa sécurité et son peuple. Un facteur très important de cette implication sera la réduction des prix du pétrole pour le peuple américain", a écrit M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
161,930 USD NYSE +1,68%
CONOCOPHILLIPS
98,840 USD NYSE +0,11%
ENI
16,066 EUR MIL +2,14%
EXXON MOBIL
124,440 USD NYSE +1,24%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,440 USD NYSE +0,82%
MARATHON PETRO
177,000 USD NYSE -0,06%
Pétrole Brent
63,25 USD Ice Europ +0,88%
Pétrole WTI
59,05 USD Ice Europ +1,15%
SHELL
2 642,750 GBX LSE +3,15%
VALERO ENERGY
185,220 USD NYSE -3,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank