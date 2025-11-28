Trump déclare que les États-Unis viennent de commander beaucoup plus de bombardiers B-2

Le président Donald Trump a déclaré jeudi aux militaires américains que son administration avait commandé "beaucoup plus" de bombardiers furtifs B-2 Spirit fabriqués par Northrop Grumman, après l'utilisation de l'avion lors des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens au début de l'année.

"Ces magnifiques bombardiers B-2 ont totalement anéanti le potentiel nucléaire de l'Iran", a déclaré Donald Trump.

"Nous venons d'en commander beaucoup plus et la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est qu'ils étaient totalement incroyables, totalement invisibles."