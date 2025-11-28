 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 088,36
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump déclare que les États-Unis viennent de commander beaucoup plus de bombardiers B-2
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 01:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré jeudi aux militaires américains que son administration avait commandé "beaucoup plus" de bombardiers furtifs B-2 Spirit fabriqués par Northrop Grumman, après l'utilisation de l'avion lors des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens au début de l'année.

"Ces magnifiques bombardiers B-2 ont totalement anéanti le potentiel nucléaire de l'Iran", a déclaré Donald Trump.

"Nous venons d'en commander beaucoup plus et la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est qu'ils étaient totalement incroyables, totalement invisibles."

Valeurs associées

NORTHROP GRUMMAN
567,110 USD NYSE -0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank