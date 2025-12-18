Trump déclare que le prochain président de la Fed croira en des taux d'intérêt plus bas "de beaucoup"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump recherche un président de la Fed favorable à des taux d'intérêt nettement plus bas

*

Les finalistes sont Hassett, Warsh et Waller, tous favorables à des taux plus bas

*

Trump souhaite que le président de la Fed le consulte sur les décisions relatives aux taux d'intérêt

(Plus de citations du discours de Trump, plus de contexte politique, plus d'informations) par Jasper Ward

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que le prochain président de la Réserve fédérale américaine serait quelqu'un qui croit en des taux d'intérêt plus bas "de beaucoup".

"Je vais bientôt annoncer la nomination de notre prochain président de la Réserve fédérale, quelqu'un qui croit en des taux d'intérêt beaucoup plus bas, et les paiements hypothécaires baisseront encore plus", a déclaré M. Trump.

M. Trump a fait ces commentaires lors d'un discours national vantant ses réalisations en matière d'économie et de sécurité nationale au cours de la première année de son second mandat.

Il a déjà indiqué qu'il annoncerait le nom du successeur de l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, au début de l'année prochaine .

Tous les finalistes connus - le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett , l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh et l'actuel gouverneur de la Fed Chris Waller - plaident pour des taux d'intérêt plus bas qu'ils ne le sont actuellement.

Toutefois, aucun d'entre eux n'a expressément indiqué qu'il pousserait la banque centrale américaine à abaisser les taux aussi bas que l'a demandé M. Trump, dans certains cas jusqu'à un niveau de crise de 1 %. Le taux actuel de la Fed se situe entre 3,5 % et 3,75 % , et même le dernier gouverneur nommé par M. Trump, Stephen Miran, ne plaide pas en faveur d'un taux aussi bas.

M. Trump a exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir baisser les taux hypothécaires, mais le taux d'intérêt contrôlé par la Fed n'a qu'un effet limité sur les coûts d'emprunt à long terme. Ceux-ci sont plus généralement influencés par des taux à plus long terme sur lesquels la Fed a moins d'influence, tels que le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR .

Ce taux dépend des attentes des investisseurs en matière de croissance économique et d'inflation aux États-Unis et, dans l'ensemble, il n'a guère changé au cours de l'année écoulée. Les taux hypothécaires se situent dans une fourchette de 6,3 % à 6,4 % depuis la fête du travail et ne semblent guère vouloir baisser.

La semaine dernière, M. Trump a déclaré au Wall Street Journal qu'il penchait pour M. Warsh ou M. Hassett à la tête de la banque centrale américaine. Les entretiens se sont tout de même poursuivis mercredi avec une rencontre avec M. Waller, l'un des premiers partisans d'une baisse des taux parmi les responsables politiques actuels de la Fed, mais un fervent défenseur de l'indépendance de la Fed.

M. Trump a déclaré au journal qu'il pensait que le prochain président de la Fed devrait le consulter sur la fixation des taux d'intérêt. Les présidents laissent généralement la Fed décider des taux d'intérêt.

"Généralement, cela ne se fait plus. C'était une pratique courante. Cela devrait être fait", a déclaré M. Trump. "Cela ne signifie pas - je ne pense pas qu'il doive faire exactement ce que nous disons. Mais il est certain que nous sommes - je suis une voix intelligente et qu'il faut l'écouter."