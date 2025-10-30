 Aller au contenu principal
Trump déclare que la puce haut de gamme Blackwell de Nvidia n'a pas fait l'objet de discussions avec Xi
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 06:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il n'avait pas parlé de la puce d'intelligence artificielle de pointe Blackwell du fabricant de puces Nvidia lors de ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping.

Il revenait sur ses remarques de la veille concernant la possibilité d'aider l'entreprise à exporter une version réduite de son processeur GPU phare actuel, un élément clé dans la course à l'intelligence artificielle.

Mais les espoirs de Nvidia d'obtenir l'approbation des États-Unis et de la Chine pour vendre une version réduite de sa puce d'IA la plus puissante ont été mis à mal par les commentaires de Donald Trump jeudi.

"Nous ne parlons pas des puces Blackwell", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, après avoir quitté la réunion avec Xi Jinping, la première depuis son retour à la Maison Blanche.

En route pour la Corée du Sud mercredi, il a déclaré qu'il pourrait discuter de la puce avec le dirigeant chinois.

